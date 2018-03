Fuerte reproche de Camaño a Peña: "Timbreando no van a recuperar la confianza"

En un fuerte tono, la diputada Graciela Camaño cruzó este miércoles al jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el marco del informe mensual que el funcionario debe hacer ante el Congreso.

La legisladora massista pidió una cuestión de privilegio para criticar a Peña por sus apreciaciones sobre una conferencia de prensa que el bloque del Frente Renovador hizo un día antes para expresar preocupación por la lista de sugerencias que el Ejecutivo hizo para que actuales presidiarios salgan en libertad o continúen su condición en sus domicilios.

"El señor Jefe de Gabinete tiene que decir la verdad, algo que no surge de los informes que nos envía y tampoco surge de su discurso. Tengo registro de las contradicciones. Usted viene elegantemente con un discurso bien estudiado y viene a decirnos cosas que en muchas ocasiones son mentiras, o contradicciones o no tienen respuesta", comenzó Camaño.

"La cuestión de privilegio está referida a la mención que hizo sobre mi persona, de una conferencia de prensa que hizo mi bloque ayer, y a la palabra "mentirosos" que tanto le gusta pronunciar", dijo.

Camaño recordó que el Servicio Penitenciario Federal, así como la Secretaría de Derechos Humanos, dependen del Ejecutivo, e invocó la figura del Procurador Penitenciario, que depende del Congreso. "Invito al ministro a que lea el informe del Procurador, se le va a caer la cara de vergüenza, porque hay presos que no estaban: estaban en libertad o en otras cárceles. Es lo que denunciamos", dijo.

La diputada instó al Gobierno a construir más cárceles para aliviar la presión sobre la población carcelaria y no que se liberen presos. "Porque se los libera en la sociedad, donde sufrimos el flagelo de la inseguridad", dijo.

Luego le "exigió" a Peña a que "retire la palabra mentiroso". "Así como usted tiene legitimidad, que no es suya sino de los que fueron electos, si no de aquellos que fueron electo, y eso refrenda con confianza. Y el problema de su gobierno es que están perdiendo la confianza", dijo y chicaneó: "Sigan timbreando, timbreando no van a recurpar la confianza, sino gestionando bien el Gobierno".