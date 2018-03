Ellen DeGeneres y el momento más duro de su vida

Antes de tener un programa propio y de ser feliz junto a su mujer Portia de Rossi, Ellen DeGeneres vivió momentos duros en su vida.

La humorista y presentadora Ellen DeGeneres (60) no ha dudado en rememorar aquellos tiempos inmediatamente anteriores al inicio de su exitosa carrera como monologuista, una etapa marcada tanto por las penurias económicas que tuvo que atravesar con solo 20 años como por la trágica muerte de su entonces novia en un desafortunado accidente de tráfico que, en consecuencia, la llevó a replantearse su vida por completo.

La comediante se animó a hablar sobre su vida; en una reciente entrevista que tuvo con al podcast de Dax Shepard, Armchair Expert. “Mi novia falleció en un accidente de coche cuando yo tenía 20 años. Y no hacía comedia entonces, creo que estaba trabajando como camarera en algún sitio. Vivía con ella cuando murió”, reveló DeGeneres, que en aquel momento residía en Nueva Orleans.

“No pude pagar el piso en el que vivíamos juntas, así que me mudé a un bajo diminuto. Me mudé a ese bajo, dormía en un colchón en el suelo y estaba todo infestado de pulgas. Solía escribir constantemente, escribí poesía y canciones y otras cosas, y pensaba: ‘¿Por qué esta bella mujer de 21 años se ha ido [para siempre] y las pulgas siguen aquí?", le confesó a Shepard. Sin embargo, todo este dolor debió de sacar la parte más creativa de DeGeneres porque fue así como convirtió todo esto en material cómico para su 1ra actuación. “Pensé que sería divertido coger el teléfono, llamar a Dios y hacerle una serie de preguntas y que me diese una respuesta”.