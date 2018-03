Reunión de la ONU por el caso Serguéi Skripal

Este miércoles 14/03 se reunió el consejo de seguridad de la ONU en su sede en Nueva York para discutir el caso Serguéi Skripal tras ser convocado de urgencia por Londres. Además, Reino Unido expulsó a 23 diplomáticos rusos en represalia por el envenenamiento al ex espía. La respuesta de Moscú a la expulsión de sus 23 diplomáticos "no tardará", declaró la cancillería. El anuncio por parte de las autoridades británicas "de toda una serie de medidas hostiles" contra Rusia, "en particular la expulsión de 23 diplomáticos (...) es absolutamente inaceptable e indigno" estimó la diplomacia rusa mediante un comunicado. Fue el 4/03 cuando el exagente doble de inteligencia Serguéi Skripal y su hija Yulia fueron envenenados con un agente nervioso en la ciudad británica de Salisbury. Por su parte Rusia confiesa Rusia sobre el caso Skripal: "No tenemos nada que ver con esto y nada que esconder".

