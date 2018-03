Versace ya no usará pieles en sus colecciones

La 1era de las grandes firmas en el mundo de la moda en renunciar a las pieles fue Gucci, a pesar de que sus colecciones no escatimaban a la hora de usar pieles y pelo de animales como el famoso mocasín de canguro. Sin embargo, pudo lograrse que se replantease el uso de animales para adornar las prendas y complementos.

Ahora es el tuno de Donatella Versace quien tomó la importante decisión de no utilizar pieles en sus diseños. “No quiero matar animales para hacer moda. No me parece bien”, aseguró la directora creativa de una firma que en la actualidad sigue vendiendo pieles. Y hasta el momento, otras marcas como Donna Karan o Calvin Klein se han sumado a la senda vegetariana de Stella McCartney.

Donatella Versace es la diseñadora de moda, empresaria y actriz italiana, hermana menor de Gianni Versace. Además, es la actual vicepresidente del grupo Versace, así como su jefa de diseño.

Donatella Versace fue la 1era en usar gente famosa para pormocionar sus modelos de ropa alrededor del mundo de la pasarela y otros medios de comunicación públicos (tales como anuncios) en lugar de utilizar modelos desconocidos. Donatella pronto demostró ser una de las grandes relaciones públicas dentro de la marca Versace, difundiéndola por toda Europa y la mayor parte de USA. Donatella optó por colocar a algunos de sus buenos amigos, Lil' Kim, Jennifer Lopez, Madonna, Courtney Love, Christina Aguilera, Jonathan Rhys Meyers y Demi Moore, en el sector publicitario de Versace, por lo que ellos y otras celebridades promocionaron la imagen de Versace. Su popularidad creció cuando diseñó el famoso vestido verde de Versace, también conocido como el "Jungle-Dress", el cual fue utilizado por Jennifer Lopez en los Premios Grammy en 2000.

En cualquier caso, aún no se sabe si esta decisión tiene algo que ver con los rumores que aseguraban que Donatella podría abandonar su luagr en la maison.

“Alguien vino hace poco y me dijo, ‘¡Será una gran decepción que te vayas, será algo desastroso para el mundo de la moda!' ¿Puedes creerlo?", comentó la diseñadora a este respecto.

“Sí, yo soy Versace. Pero también Versace necesita un cambio. Y esto puede ser una oportunidad para otros para expresarse”, apuntó la diseñadora creativa de una firma emblemática, que no tiene miedo a adaptarse a los nuevos tiempos.