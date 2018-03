Producción: ¿falta competitividad o sobra incompetencia?

No es ninguna novedad que la economía argentina sea una de las más cerradas del mundo y que sus industrias siempre necesitaron algún empujoncito para salir a competir y poder vender afuera, o para evitar que productores foráneos les pisaran el poncho jugando de local. Pero hasta que la crisis subprime, al finalizar la primera década del milenio, limitó el comercio internacional a los tratados en y entre bloques, estaba en el podio de los exportadores de la región, detrás de México y Brasil. El kirchnerismo, más preocupado por el proyecto bolivariano para el que necesitaba incluir a Venezuela en el Mercosur, no se dio cuenta de que había que adaptarse a las nuevas reglas del intercambio global. Mauricio Macri asumió y se propuso integrar al país al mundo, más precisamente a USA y Europa, pero Donald Trump impone proteccionismo y el país ha empezado a pagar las consecuencias por las barreras que le impusieron a exportaciones de acero, aluminio, biodiesel y… El ministro de la Producción, Francisco Cabrera, de contramano, les transmite a los empresarios que el gobierno quiere entreabrir y afirma que el país no está preparado para competir. Transcurren apenas horas y The Boston Consulting Group (BCG) lo contradice: Argentina es sede de 9 de las 100 empresas que ha destacado en su último reporte, titulado ´Por qué las Multilatinas pueden ser la clave para el futuro económico de Latinoamérica´. Soportaron cepos, default, atraso cambiario, sobrecostos impositivos y logísticos, y así y todo ahí están. Pese a que entre ellas no hay ninguna constructora, estrellas en el firmamento macrista, en la última década crecieron en conjunto el triple que el promedio regional. Están las agropecuarias pero también el hub tecnológico. Las mesas sectoriales que anunció Cabrera serían retomadas podrían ser una buena oportunidad para replantear una inserción de la estructura productiva nacional en el récord de crecimiento excepcional y operaciones más allá de sus fronteras nacionales que vienen teniendo en el vecindario sectores tan diversos como bienes de consumo, servicios financieros, telecomunicaciones e infraestructura.

