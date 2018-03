Ojo, Macri/Angelici: Se terminó el margen también para Guillermo

Urgente24 ya lo viene advirtiendo hace semanas: Ojo, Macri-Angelici porque Guillermo Barros Schelotto ya no es el ídolo indiscutido al que hay que dejar que todos sus caprichos sean órdenes. Los hinchas de Boca están demostrando semana a semana que su paciencia tiene un límite.

"Después de lo de Buffarini, extraño más a Nández que a Riquelme"

"No se confundan y preponderen a personas sobre nuestro club cuando las cosas no salen. Seremos agradecidos pero no se puede permitir seguir rifando la historia grandiosa de nuestro club", es a esta hora uno de los comentarios más retuiteados por los fanáticos del club de La Ribera que utilizan las redes sociales para hacer visible su descontento con un Boca que no se para bien en los grandes partidos.

Más allá de los cachetazos que recibieron los mellizos Barros Schelotto de la mano del Gonzalo 'Pity' Martínez y Ignacio Scocco en Mendoza, la preocupación de los boquenses está posicionada sobre la Copa Libertadores y el desenlace que pueda tener el equipo, a sabiendas de que el margen de error se agotó en el debut contra Alianza Lima (0-0).

"Guillermo Barros Schelotto deberá demostrar que está a la altura de Boca. Los partidos claves o decisivos los perdió siempre. Algunos caprichos cuestan caro. Esta derrota le quita mucho valor al torneo local y le pone plazos. Ídolo indiscutido como jugador. Muy discutible como DT", serán algunos de los comentarios que se escucharán a lo largo de este jueves 15/03 en los diferentes canales deportivos.

"Arruabarrena fue campeón local con Boca y tuvo un alto porcentaje de puntos ganados, pero perdió partidos clave y debió marchar. Guillermo sigue ese camino. Su continuidad estará directamente relacionada la Copa Libertadores. Los encuentros determinantes, los pierde. Siempre", fulminaron desde Twitter algunas cuentas que en sus perfiles hacen alusión al Jugador Nº12.

"¡Inflado por golear a Patronato, papelón con Del Valle, doble eliminación con Central, todos los clásicos mal planteados e insiste con jugar sin 9! Morite Guillermo Barros Schelotto", opinaron los más sacados.

Pero sólo fue un pequeño recorte de lo que hoy ve el hincha de Boca en cada transmisión de fútbol:

La verdad, que Ojalá q Boca tenga un DT de élite. Con Guillermo no veo q lleguemos a conseguir nada más que campeonatos de 500 equipos en 80 meses !

Como jugador LA MEJOR!!! ÍDOLO! Pero como DT, sigo pensando como el primer día q lo eligieron... le queda ENORME el traje !! — Fernanda (@FFEERRNANDA) 15 de marzo de 2018

Los Simpson predijeron a Guillermo Barros Schelotto pic.twitter.com/Gxep1zk03m — Predicsimpsons (@predicsimpsons) 15 de marzo de 2018

Seguí rompiendo récords todo lo que quieras, Guillermo. Pero el.partido que había que ganar era éste. — Pablo Manzotti (@manzottipablo) 15 de marzo de 2018

Al que lo bancan mucho es a Guillermo en Boca. pic.twitter.com/souq0JfG1j — Mundo Monumental (@MundoMonumental) 15 de marzo de 2018

Inflado por golear a Patronatos! Papelón con Del Valle, doble eliminación con Central, todos los clásicos mal planteados, insiste con jugar sin 9. Morite Guillermo Barros Schelotto. — La Logia Bilardista (@LogiaBilardista) 15 de marzo de 2018

Guillermo Barros Schelotto deberá demostrar que está a la altura de Boca. Los partidos claves o decisivos los perdió siempre. Algunos caprichos cuestan caro. Esta derrota le quita mucho valor al torneo local y le pone plazos. Ídolo indiscutido como jugador. Muy discutible como DT — Augusto Cesar (@Augustocesar22) 15 de marzo de 2018

Arruabarrena fue campeón local con Boca y tuvo un alto % de puntos ganados. Pero perdió partidos clave y debió marchar. Guillermo sigue ese camino. Su continuidad estará directamente relacionada la copa Libertadores. Los encuentros determinantes, los pierde. Siempre. — Daniel Retamozo (@DanielRetamozo) 15 de marzo de 2018

Equipo nervioso, Tevez desaparecido, Pavón dubitativo, Cardona lento (de pies a cabeza), Pérez impreciso y sin retroceso, penal boludo (se caía solo Nacho F.), arquero rival en modo Fillol, Barrios llanero solitario y Guillermo otra vez sin plan B. Un combo letal. Lo perdió Boca. pic.twitter.com/R2er226IZi — Lucas Beltramo (@LucasBeltramo) 15 de marzo de 2018

BOCA es más grande que TEVEZ

BOCA es más grande que GUILLERMO

BOCA es GIGANTE por su GENTE!!!

No se confundan y preponderen a personas sobre nuestro club cuando las cosas no salen.Seremos agradecidos pero no se puede permitir seguir rifando la historia grandiosa de nuestro club — Martin Capparelli (@martincappareli) 15 de marzo de 2018

Minuto 1:12. Tras entregar la Copa, Chiqui Tapia se quería ir a llorar con tevez pero el otro dirigente lo agarra para la foto con los campeones pic.twitter.com/OJEPfHNbvZ — River al Instante (@riverinstante) 15 de marzo de 2018

Que hermosa basura de gente que es Carlos Tévez. En la cancha, tira un pase horrible y le hace un reproche insólito al marmota de Pavón. Y en las cámaras expone a Cardona por no cortar con foul a Nacho Fernández en mitad de cancha. Persona horrible #ElCompañeroDelPueblo — Juan Pablo Bomba (@jpbombaok) 15 de marzo de 2018

Esto es sencillo. Guillermo NO quería a Tévez. Tenia al equipo jugando bien. GBS quería a Centu

El Presidente lo trajo a Tévez y Wanchope. Guillermo NO puede sacar a Tévez entonces busca donde ponerlo. Y el único lugar "vacante" es el 9. Una vergüenza todo. Boca x encima de todos — JUGADOR N°12 (@JugadorNro12_) 15 de marzo de 2018

Tevez no sos ni la media rota de Roman. Otra partido más que te borras. Vengan todos juntos. — diego roman (@diego_villalba8) 15 de marzo de 2018

A Carlitos Tevez lo ves después saliendo a darle palo a Riquelme... ROMAN JUGABA EN PIJA Y TE LO GANABA TIRANDO TACOS



Va bala. — Pistolero Saralegui (@vanbalas) 15 de marzo de 2018

Angelici se la jugó por Tévez en lugar de Guillermo. Nadie pidió a Tévez y el presidente lo trajo cuando ya había un grupo armado. El DT pidió a Centurión y Tévez con Angelici lo bajaron para traer al traficante de ravioles de Wanchope. Las cosas no pasan porque si. — Leo Arias (@LeoAriasPrensa) 15 de marzo de 2018

Ese primer plano de Angelici pagó los 300 pesos. — La Logia Bilardista (@LogiaBilardista) 15 de marzo de 2018

No hay felicidad desde que existe Angelici. — Leandro Ulloa (@CancionUlloa) 15 de marzo de 2018

¿Matar o morir? Se cagaron otra vez en la historia de Boca. Guillermo está lejísimo de ser el Virrey. Tevez tiene que nacer de nuevo para pretender ser Riquelme. ¿Angelici?, como respuesta a todo, es el cáncer de Boca. — ❝RiquelBianchista❞ (@MarinaVolpe12) 15 de marzo de 2018

Se va Angelici y este país mejora automáticamente un 500%. — Ga (@nohaymasnicks) 15 de marzo de 2018

No te puede ganar este equipo de mierda. Que lo viene culeando toda la liga La concha puta de tu madre Guillermo vos y tus caprichos de mierda y BOS gallardo vas a dejar de llorar y culpar a Macri Tapia afa bostera y la concha puta de tu madre muerta — El Capo (@El_Capo992) 15 de marzo de 2018