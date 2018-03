Entrar y salir por el juego perverso de la política y los jueces

A Hugo Moyano y a Cristóbal López podría unirlos un presente casi idéntico, sino fuera por el juego perverso entre los jueces y la política que, en un marco similar, puede encontrarlos en un mismo momento en lados opuestos del mismo tablero.

Eso sucede justo ahora: uno está afuera, temiendo ir a la cárcel, y otro está en la cárcel, "rezando" por salir. No a Dios, sino a un juez, cuya decisión estaría próximo a dejarlo libre, según corre el rumor. Pero tanto el camionero como López pueden mirarse en un mismo espejo por maniobras similares, el primero por OCA, el segundo por el exGrupo Indalo.

A Moyano, a quien la realidad comienza a tornársele una pesadilla, se le cierra el cerco cada vez más por lo que, según publicó esta mañana Carlos Pagni en el diario 'La Nación', decidió esconderse "tras las faldas de Cristina Kirchner (Como si ella no tuviera bastante con sus propios infortunios)".

Podría decirse que la última novedad que habría alterado al camionero habría sido la declaración de Pablo 'Bebote' Álvarez, el barrabrava de Independiente, quien detalló varias maniobras para demostrar que los Moyano utilizaron el club Independiente para lavar dinero. Sin embargo, fue la resolución del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que designa veedores en OCA y emplaza a esa empresa de correos a saldar su deuda con la AFIP en 30 días, la que inquietó más a los Moyano, ya que el ultimátum equivale a la suspensión de la licencia postal de OCA, dado que, según 'La Nación', Patricio Farcuh no alcanzaría a saldar sus compromisos impositivos en un mes.

Según el mismo medio, la crisis de esta compañía no sólo pega en el corazón de los Moyano (Farcuh es compinche de Pablo Moyano, su hermano es íntimo de Facundo Moyano, y el alter ego de Mauricio Macri, Nicolás Caputo, estuvo ligado a negocios de Farcuh), sino en el verdadero drama de Moyano: "la contabilidad de OCA es un mapa de irregularidades", en el que aparecen cruces injustificables de fondos entre el sindicato, la empresa e Independiente.

La complicidad del líder camionero con Farcuh es inocultable. Basta con prestar atención al silencio de Moyano luego de que casi 3000 trabajadores fueran despedidos de OCA y contratados por OCA Postal, la firma creada para eludir los embargos de la AFIP, cuando el sindicalista suele realizar paros incendiarios para exigir que en transferencias similares se pague la indemnización correspondiente.

Reflejado en la situación de Cristóbal López y Fabián de Sousa, hoy presos por maniobras similares con el exGrupo Indalo, conglomerado construido por los empresarios bajo el kirchnerismo y comandado ahora por Ignacio Rosner, quien siguió endeudándose con la AFIP, con el riesgo penal que eso representa.

Este financista, que no llegó a adquirir las acciones de los dos empresarios ahora presos, logró por un poder general tomar el timón del grupo, desde donde ahora amenaza con provocar una tormenta laboral, sobre todo en Santa Fe, donde Indalo tiene su destilería.

En la Casa Rosada buscan evitar la crisis sin quedar pegados. ¿Cómo hacerlo? Difícil, de ahí que circula un rumor de que la Justicia podría liberar a López y De Sousa.

Ricardo Roa en el diario 'Clarín' afirma que hoy mismo puede haber novedades al respecto, ya que los camaristas Ballestero y Bruglia empiezan a decidir si Cristóbal y De Souza siguen en prisión o no. Sostiene que Ballestero quiere liberarlos, y que Bruglia al revés, por lo cual desempatará un tercer juez.

La nota, que comienza con una noticia no tan novedosa por la trama de pagos millonarios a abogados y famosos de la política con plata de la empresa Oil que se descubrió, detalla: "Oil debe una fortuna y en su último ejercicio perdió $ 600 millones. Pero la empresa encabezada ahora por Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre gastó decenas de millones en servicios de asesoramiento a López y para pagarse Rosner y Dellatorre beneficios.

En la pila de contrataciones, los coadministradores puestos por el juez del concurso Javier Cosentino encontraron facturas del ex jefe de gabinete kirchnerista Alberto Fernández y del ex jefe del Central Martín Redrado. También del ex ministro de Justicia de Menem Rodolfo Barra y del ex juez Oscar Salvi.

Oil, convertida en una caja para financiar gastos de López y de su socio Fabián De Sousa, también detenido. Y para financiar gastos de Rosner y Dellatorre: están a cargo de la compañía y se autocontrataron como empleados en relación de dependencia. Entre los dos retiraron más de $ 8 millones en "anticipo de honorarios". Fueron intimados a devolver el dinero más intereses por los coadministradores judiciales".

En este caso, el dinero fue devuelto el 1° de marzo.

Rosner y Dellatorre no fueron las únicas estrellas de los cobros de Oil. Carlos Beraldi, abogado de Cristóbal y de Cristina Kirchner y socio o ex socio del ex ministro Carlos Arslanian recibió un cheque de $13.498.775. Fue Beraldi, en efecto, quien disparó la prisión preventiva de Cristóbal y De Sousa.

Beraldi le pidió al juez Ercolini que autorizara la venta de Indalo al fondo de Rosner y Dellatorre. Ercolini investiga el fraude con el impuesto a los combustibles y embarga empresas y bienes de López y de De Sousa.​ Tanto el juez, como el fiscal y los veedores judiciales coincidieron en que la propuesta de compra era poco seria, y Ercolini rechazó el pedido y Beraldi no sólo no apeló sino que le dijo al juez que Cristóbal ya había vendido sin la autorización judicial. "Nadie entendió el engaño: Ercolini mandó a la cárcel a López y De Sousa. La denuncia por la venta de 'una cosa embargada' está en manos del juez Martínez de Giorgi", afirma Roa, que recuerda que todo pasó a mediados de diciembre mientras Rosner se reunía en secreto con el nuevo jefe de la Afip Leandro Cuccioli.

Rosner dijo haber sido jefe de Cuccioli en 'El Tejar', una offshore de Bahamas, detalle nada desdeñable que se recordó en varios medios cuando fue nombrado por el macrismo para el cargo.

En fin, mientras la plata de los impuestos sigue sin aparecer, y por lo visto seguirá de ese modo, y mientras otros sindicalistas debieron acomodarse tras las rejas, Moyano salió a buscar la protección K, que habría sido gestionada por el diputado nacional K Walter Correa, secretario del sindicato de curtidores.

¿Cuánto puede protegerlo Cristina? No mucho, pero al menos ella suma otro aliado para oponerse al Gobierno, desde la calle, el mayor desafío de Macri. Juntos pueden apuntar directamente al deterioro social, mientras Cristina se empecina en demostrar una persecución de la Justicia Federal, responsabilizando a 4 jueces: Lijo, María Servini de Cubría, el camarista Martín Irurzun y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.

Según 'La Nación', para la ex mandataria no sería Cambiemos el principal impulsor de causas en su contra, sino el exkirchnerismo del Senado, que supone ligado a Lorenzetti. Así las cosas, Comodoro Py sería un árbitro en la interna del PJ.

¿Qué hará Macri? Mauricio está complicado por lo que nadie se anima a aventurar qué es lo que sucederá con estas causas. ¿Saldrá López? ¿Irá preso Moyano? Todo es posible.