Zizzias, Sanz, Lijo, Casanello: Garavano no existe

¿Cuál es el vínculo entre María Alejandra Zizzias y Ernesto Sanz? Sería importante conocerlo porque, según varios periodistas políticos, Zizzias emergió en Comodoro Py como consejera del por entonces influyente político radical mendocino, quien luego inició una trayectoria descendente. Desde entonces se ignora hasta dónde Zizzias representa a Sanz y hasta dónde ella no lo tiene más entre sus vínculos cercanos a la Justicia Federal.

El interrogante es interesante porque el sagaz Iván Ruiz escribió en el diario La Nación: "(...) María Alejandra Zizzias, la abogada contratada por el Correo para reclamar la deuda que el Estado tiene con la empresa de los Macri, es, al mismo tiempo, la protectora de los fondos suizos de Alfredo "Freddy" Lijo, el hermano del juez que instruye la causa penal que maneja los tiempos de todo el caso (N. de la R.: The Settimo Trust, de Nueva Zelanda). (...)".

Ruiz agregó: "(...) Zizzias, una abogada que fue socia de Roberto Dromi, fue contratada por el Correo Argentino para coordinar la defensa en varias causas que tiene como objetivo recuperar $3.600 millones que -sostienen- el Estado le adeuda por la estatización del Correo Argentino ordenada por Néstor Kirchner. (...)".

No es un dato menor por los problemas judiciales que acumula José Roberto Dromi, el ex ministro de Obras y Servicios Públicos de la 1ra. etapa de Carlos Menem (a quien Domingo Cavallo barrió sin piedad mientras Dromi estaba anestesiado, en una consulta con un odontólogo, y no podía ni recibir mensajes ni hablar).

El ex vínculo de Zizzias y Dromi, y el presente influyente de Zizzias en Comodoro Py ¿puede provocar alguna consecuencia favorable a quien tiene problemas derivados de la importación de cientos de embarques de gas natural licuado?

Dromi y Sanz son mendocinos, y se conocen desde hace mucho tiempo: ¿tiene esto algo que ver? Sería importante que alguien resuelve los intríngulis.

Hasta la irrupción en escena de Zizzias, se desconocía esta eventual característica de 'influencer' en Sanz, cofundador de Cambiemos, junto a Mauricio Macri y Elisa Carrió. A propósito, ¿qué dice el radar de 'Lilita' acerca de Zizzias y Sanz?

Ninguno de los 2 ha cometido delito alguno, que se sepa. Pero la práctica que pareciera persistir en Comodoro Py es la que Cambiemos había prometido modificar.

Para el bueno nombre y honor de la Justicia es dañino que existan comentarios acerca de una oficina en Puerto Madero que no es la compañía aseguradora cuya fachada afirma resultar en la calle Olga Cossetini al 1500, y donde, dicen algunos contertulios, se atienden rescates, reivindicaciones y condenas con forma de fallo judicial.

Cuando escribía en La Política Online, el periodista Antonio Rossi también 'descubrió' a Zizzias. Según su crónica, Alejandra Zizzias, contratada por Miguel Galuccio, en ese momento titular de YPF, habría logrado que una magistrada amiga suya, la titular del Juzgado N°3 del fuero Contencioso Administrativo Federal, Claudia Rodríguez Vidal, le permitira llegar hasta María Cristina Carrión de Lorenzo, la titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, para detener el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que había ordenado, a pedido del socialista santafecino Rubén Gustiniani, la difusión completa del polémico contrato entre YPF y Chevron.

¿Zizzias ya era por entonces una consejera de Sanz?

¿Y cuál era el motivo por el que alguna vez Héctor Capaccioli buscó a Zizzias en aquella oficina de Puerto Madero?

El juez federal Ariel Lijo procesó alguna vez al ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud kirchnerista, Capaccioli, por supuesto "lavado de activos" a través de aportes recibidos para la campaña electoral de 2007, de la que fue recaudador del Frente para la Victoria.

Según Ruiz, Zizzias, además de su trabajo como abogada, se desempeña como síndica en Aguas Bonaerenses (ABSA), el mismo cargo que ocupaba su amigo, 'Freddy' Lijo, durante el kirchnerismo, pero ahora nombrada por el Ministerio de Justicia bonaerense.

Sin embargo, lo que parecía preocupar a Capaccioli era el juez federal Sebastián Casanello, quien instruía la causa contra 47 acusados por comercialización de productos medicinales vencidos o adulterados y falsificación de recetas y troqueles.

Misión imposible porque, por desconocidos motivos, Casanello sufría de indigestión cuando escuchaba el nombre Capaccioli.

Todo lo contrario, aparentemente, provocaba, en el sistema gastrointestinal de Casanello otros casos de la misma industria, según surge de las derivaciones de la declaración indagatoria a Jorge Manuel Salinas, impulsor del fideicomiso trucho Bonne Sante, argucia para apropiarse del laboratorio Surar Pharma.

Éste tema merece un par de consideraciones, ya que estamos:

> hay un desalojo aprobado hace meses de las propiedades de Surar Pharma que pretendía quedarse Bonne Sante/Salinas, pero el magistrado Casanello no sólo no lo ejecuta sino que permite que permanezcan en esas instalaciones fármacos y sustancias que podrían suponer hasta un peligro para los hogares lindantes; y

> es escandaloso que el Ministerio de Salud de la Nación no haya verificado la existencia de la obligatoria certificación del 1er. lote de fármacos de la producción de Laboratorio Ramallo (que integra el espectro de vínculos del tal Salinas), acerca de la que hay sospechas que no existe, lo que ameritaría una clausura.

En fin, volviendo al tema central de esta nota, sería importante dilucidar los interrogantes acerca de Zizzias, más por Sanz que por el truculento 'Freddy' Lijo.

Obviamente que todo esto demuestra el ocaso de Germán Garavano, inútil ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, autor de un proyecto de reforma del Poder Judicial, quien al igual que otros ministros espera la obligada reorganización de su equipo que precisa Mauricio Macri para seguir soñando con una reelección en 2019.