A pesar de la victoria, los jugadores de River insultaron a 'Chiqui' Tapia

A pesar de su mal presente en la Superliga Argentina de Fútbol 2017/2018, el plantel de River Plate pudo desahogarse en la noche del miércoles (14/03) tras haberse consagrado campeón de la Supercopa Argentina 2018 luego de ganarle a Boca por 0-2 en Mendoza. Los festejos se extendieron en el vestuario del estadio Malvinas Argentinas casi hasta la madrugada de este jueves (15/03) hasta que los jugadores tomaron el micro que los trasladó al hotel de la concentración.

Entre abrazos, gritos y dedicatorias, Lucas Martínez Quarta trasmitió en vivo por Instagram como el plantel le dedicaba el título obtenido al presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

En el medio de los cánticos, el plantel del conjunto millonario apuntó contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quien pese a haber sido dirigente de Barracas Central es simpatizante de Boca.

“Chiqui Tapia botón, Chiqui Tapia botón, vos sos hincha de Boca...”, entono el plantel en pleno vestuario del Malvinas Argentinas. El presidente de la AFA estuvo presente en el partido y fue el encargado de entregar el título.

La simpatía de ‘Chiqui’ Tapia por el club de la ‘Ribera’ tras el polémico empate que protagonizaron San Lorenzo y Boca que correspondió a la décimo cuarta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol 2017/2018, el delantero boquense, Carlos Tévez, festejó en la madrugada del lunes 05/02 su cumpleaños número 34 con una fiesta a la que fueron invitados sus más allegados, entre ellos el presidente del club ‘Xeneize’, Daniel Angelici, y su par de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

Por otra parte, el máximo dirigente del fútbol argentino es un reconocido hincha y socio de Boca, y mantiene con Tevez una larga amistad. Cabe recordar que en diciembre de 2016 Tapia fue también uno de los invitados del Apache a su casamiento con Vanesa Mansilla, madre de sus tres hijos.

La invitación del ‘Apache’ a ‘Chiqui’ Tapia a su cumpleaños sería un argumento para intentar volver a formar parte de la Selección Argentina de cara a la disputa de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. Cabe recordar que el entrenador de la albiceleste Jorge Sampaoli no le había cerrado las puertas a una posible convocatoria de Tevez al seleccionado.

Luego de su regreso al fútbol argentino en el triunfo de Boca ante Colón por 2-0, Carlos Tevez blanqueó su intención de volver también a vestir la camiseta de la Selección Argentina.

“Fácil no se la voy a hacer a Sampaoli. No me bajo de la lucha por el Mundial”, afirmó el delantero en diálogo con Radio La Red.

Y agregó: “Sería lindo romperla en estos cuatro meses y que Sampaoli tenga dudas”.

Tevez es un jugador del gusto de Sampaoli pero lleva casi un año sin jugar luego de su frustrante paso por el fútbol de China.

Hoy, Carlos Tevez está muy lejos de tener un nivel de Selección. Recién volvió a Boca y el tema se instaló por sus propias palabras más que por su rendimiento. Tiene tres meses por delante para volver a ser el que fue y soñar con el Mundial.

Desde el verano que en River sienten que la AFA está controlada por hombres de Boca. Si bien el titular del conjunto de Núñez, Rodolfo D'Onofrio, intentó desarticular esta idea, todo surgió cuando el entrenador Marcelo Gallardo alertó que debían estar con la “guardia alta”, algo a lo que se subieron muchos actores vinculados al “Millonario”, que se sintieron perjudicados por arbitrajes más de una vez.