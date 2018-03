Se celebró la 1ra sesión plenaria del Foro estratégico Argentina-USA

Una delegación parlamentaria integrada por los diputados nacionales Nicolás Massot, Marco Lavagna y Ezequiel Fernández Langan, y los senadores nacionales Federico Pinedo y Lucila Crexell participó de la 1era Sesión Plenaria del 2018 del Foro Estratégico Argentina – USA del Centro de Estudios Internacionales (CSIS en sus siglas en inglés) en la ciudad de Washington, DC.

También participó el Dr. Juan de Dios Cincunegui, Director General de Relaciones Internacionales de la Cámara baja.

La sesión fue encabezada por el Presidente y CEO del CSIS, Dr. John Hamre y los co-chairs del Foro, Marcos Bulgheroni y Hank Greenberg.

Además, estuvieron presentes funcionarios seniors de los gobiernos de Argentina y de USA, junto a miembros del Foro en representación del sector privado y un grupo seleccionado de expertos y “amigos de Argentina”.

La Secretaria Madeleine Albright tuvo a su cargo un resumen de las relaciones actuales de USA con Argentina y el resto del hemisferio occidental. Además calificó la iniciativa del foro de “verdaderamente importante”, y sostuvo que “USA percibe como un éxito el éxito de Argentina”. Como miembro del Comité de Modernización consideró a la Argentina como un modelo muy interesante de transición del populismo a la democracia.

Por su parte, Michael Matera destacó la presencia de la delegación parlamentaria, y anunció la intención de sumar al foro a los Congresos de Argentina y USA.

Además, fue el encargado de darle la bienvenida al nuevo representante de la República Argentina ante USA, Embajador Fernando Oris de Roa.

Durante la sesión se repasó el trabajo llevado a cabo en 2017 por los 6 grupos en los que se encuentra dividido el Foro: OCDE/G20; Comercio y Facilitación del Comercio; Salud; IT/Educación; Agricultura; y Energía.

Estuvieron presentes además de los mencionados John Andsersen (Subsecretario Adjunto del Hemisferio Occidental del Deparamento de Comercio de USA); Paula Bertol (Representante Permanente de Argentina ante la OEA); Miguel Braun (Secretario de Comercio de Argentina); Roberto de Michele (Oficial Principal de Política, de la Oficina de Integridad Institucional del BID); Mara Tekach (Subsecretaria para la Diplomacia Pública de la Oficina del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de USA); Michael Fitzpatrick (de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de USA); Bruce Friedman (Subdirector de la Oficina de Brasil y Asuntos del Cono Sur del Departamento de Estado de USA); Carlos Gutiérrez (Presidente de Albright Stonebridge Group y ex Secretario de Comercio de USA); Lino Gutierrez (ex Embajador de USA en Argentina); Embajadora Carla Hills (Consejera de CSIS); Bojana Milojkovic (Oficial de Argentina de la Oficina de Brasil y Asuntos del Cono Sur del Departamento de Estado de USA); Sergio Pérez Gunella (Subdirección de la Misión de la Embajada de Argentina en USA); Shunko Rojas (Subsecretario de Comercio Exterior de la República Argentina); Marcelo Scaglione (Subsecretario de Estado de Argentina para OCDE); Héctor Schamis (profesor adjunto del Centro de Estudios Latinoamericanos de Georgetown University); Dakshina Voetsch (Oficial de Argentina de la Administración de Comercio Internacional del Departamento de Comercio de USA); el Embajador Earl Anthony Wayne (ex Embajador de USA ante Argentina y México); entre otros.

En forma adicional a la Sesión Plenaria del Foro Estratégico del CSIS, la delegación parlamentaria participó de reuniones con Wilbur Ross (Secretario de Comercio de USA); Luis Almagro (Secretario General de la OEA); Everett Eissenstat (Asistente Adjunto del Presidente de USA para Asuntos Económicos Internacionales y Director Adjunto del Consejo Económico Nacional, Sherpa para G7 y G20 de la Casa Blanca); entre otros.

El acto de apertura del Foro Estratégio Argentina y USA se realizó el pasado 8/03 en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, del cual participó el Jefe de Gabinete del Ministerio de Hacienda de la Nación, Ariel Sigal.

En ese momento, Sigal afirmó que “la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) es una herramienta de gran importancia para la transformación de Argentina, nuestro acceso fue definido como una de las prioridades del gobierno del Presidente Macri” y agregó que "entrar a la OCDE implica un paso en el camino al desarrollo. Estamos convencidos que ingresar nos va a ayudar a adoptar las mejores prácticas de políticas públicas".