Metrodelegados: "Si no nos llaman el lunes vamos a tomar medidas de fuerza"

Los metrodelegados remarcaron este jueves 15/03 por la tarde que podrían llevar adelante nuevas medidas de fuerza la semana próxima en caso de que el Gobierno porteño no los convoque para analizar el reclamo por la presencia de material cancerígeno en formaciones de la línea B del subte.

2 días después de que la Corte Suprema de Justicia dejó firme el fallo que declaró la nulidad de la personería gremial otorgada al sindicato de los trabajadores del subterráneo, metrodelegados brindó una conferencia de prensa.. "Si el lunes 19/03 no nos llaman para hacerle estudios a nuestros compañeros, vamos a retomar las medidas de fuerza. No nos van a amedrentar. No vamos a dejar de decir la verdad" , sostuvieron.

Por su parte, Néstor Segovia dijo sobre la quita de la personería gremial a los metrodelegados: "Es una persecución del gobierno de Macri"La Corte Suprema le negó la personería gremial a los metrodelegadosTerminó el paro en las líneas B y C de subte.

En el 1er tramo de la conferencia, los metrodelegados se refirieron a los vagones cancerígenos que funcionaban en la línea B de subte. "Pensábamos que nos llamaban porque un día antes denunciamos que varios vagones comprados a Madrid eran cancerígenos. La ciudad de Buenos Aires, SBASE, decidió comprar 36 vagones de chatarra. Nos enteramos que hace un mes esos vagones estuvieron funcionando cuatro años en la línea B con un mineral asbesto que está prohibido en el mundo", denunciaron.