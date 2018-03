Martes 20/03: Cristóbal López irá a C5N y otros medios

Cristóbal López, titular del Grupo Indalo, quedó en libertad y habló con la prensa al llegar a su domicilio en el barrio porteño de Puerto Madero. También quien se considera su enemiga, Elisa Carrió, hizo declaraciones vía Twitter:

Esto se trata de un acuerdo de impunidad, ahora empiezo a entender algunas cosas que pasan en la AFIP. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 16 de marzo de 2018

Cristóbal López integra la asociación ilícita que denunciamos en 2008 junto a Néstor Kirchner y De Vido. Es decir que López no puede ser considerado solo un evasor, sino que es partícipe necesario de esa asociación ilícita. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 16 de marzo de 2018

En cuanto a López, beneficiario de un fallo dividido de la Cámara Federal porteña que revocó su prisión preventiva y la de su socio Fabián De Sousa ordenada por el juez Julián Ercolini por la deuda impositiva de Oil Combustibles, empresa emblema del Grupo Indalo, prometió que desde el martes 20/03 irá a todos los medios de comunicación que lo inviten a explicar su situación.

En el canal C5N, de Grupo Indalo, varios periodistas ya deslizaron que quieren tenerlo en vivo ese día.

López criticó a Julián Ercolini, el juez que lo encarceló en diciembre 2017, y precisamente Ercolini será el foco de sus críticas la próxima semana.

"Yo no me quedé con nada. Al revés, le puse de mi bolsillo $700 millones al Grupo Indalo. Para estar preso tenés que tener una causa, no lo que inventó Ercolini. Hubo una orden política", dijo López, detenido 87 días por disposición de Ercolini pero ahora excarcelado.

"No estuve preso, sino secuestrado", dijo López; y apuntó contra Ercolini: "Lo que él dice que hice es mentira, preguntenlé quién le dijo que me metiera preso".

López dijo que la familia Kirchner "No tiene amigos, te ponen distancia siempre, con Cristina no tenía relación".

También insistió: "Una cosa es tener deuda y otra es evadir".

"Me arrepiento de no haber hablado. Hay una cuestión mediática, económica y política. Todo lo que huela a Cristina hay que meterlo preso", agregó López.

Precisamente es lo que intentará la semana próxima, levantando el perfil mediático.

La Sala I de la Cámara recurrió al voto del camarista Eduardo Farah para desempatar entre las posiciones de Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia (quien consideró que la prisión preventiva debía "ser confirmada").

La AFIP anticipó que apelará a la Cámara de Casación Penal para que la causa de Oil Combustibles se mantenga en la Justicia Federal.

Los magistrados confirmaron los procesamientos de López, de De Sousa y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, pero ordenaron liberar a los empresarios detenidos de manera preventiva y modificar la calificación legal del delito que se les atribuye.

Esto ha provocado decepción en los diarios La Nación y Clarín, quienes durante los días recientes enfocaron sus líneas editoriales, día tras día, a intentar que López permaneciera detenido.