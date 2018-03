El reino del revés o a un paso del horror

A pesar de culpar a Moscú por el envenenamiento el 04/03 del exagente doble de inteligencia Serguéi Skripal y su hija Yulia con el agente tóxico Novichok, el Gobierno británico se ha negado a presentar alguna prueba concreta de la investigación. La Administración Putin, en cambio, afirma que hay razones para creer que el Reino Unido tiene la fórmula química de esta sustancia, que podría haber sido producido en el propio territorio británico. El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha dicho que su gobierno anunciará medidas de respuesa a la expulsión de 23 diplomáticos suyos destacados en Londres después de que hayan sido comunicadas a la parte británica. "Naturalmente, [la respuesta] no se hará esperar, las propuestas serán formuladas por el Ministerio de Exteriores y por otros ministerios", ha afirmado el portavoz del presidente, Dmitri Peskov. Urgente24 no cree que los británicos o los estadounidenses sean mejores que los rusos. Acaba de recordarse el atentado cometido por la CIA en 1963 contra un avión del Lloyd Boliviano para matar a 2 'correos' cubanos. Teresa May no es Caperucita Roja. Muchos menos Donald Trump. Y Vladimir Putin es un emergente de la KGB.... Pero en este juego propio de la Guerra Fría es muy interesante conocer datos, y es lo que aporta la siguiente columna:

Por HERNANDO KLEIMANSPeriodista. Estudió Relaciones Económicas Internacionales en la Universidad Patrice Lumumba, de Moscú. Fue director de la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Rusia. Viernes 16 de marzo de 2018 6:31 hs Compartí esta nota Enviar Imprimir