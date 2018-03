El Atlético de Madrid de Simeone goleó al Lokomotiv y avanzó a 4artos de final

En el encuentro que se disputó en el estadio RZD Arena de Moscú, el Atlético de Madrid, que dirige el argentino Diego Pablo ‘El Cholo’ Simeone, se clasificó este jueves (15/03) a los cuartos de final de la Europa League tras ganarle por el partido de vuelta que correspondió a los octavos de final al Lokomotiv de Rusia por 1-5 y 1-8 en el resultado global.

El ex San Lorenzo Ángel Correa fue titular junto al arquero Axel Werner en el equipo dirigido por el Cholo Simeone y a los 16 minutos del primer tiempo abrió el marcador en Moscú.

Saúl Ñiguez, Fernando Torres, en dos oportunidades, y el francés Antoine Griezmann convirtieron el resto de los tantos del ‘colchonero’, que había ganado la ida en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid por 3-0.

Atlético de Madrid se aseguró el pase a los cuartos de final de la Liga de Europa tras haber caído en los octavos por terminar tercero en su grupo de la Liga de Campeones de Europa.

Atlético y el ‘Cholo’ ya ganaron este certamen en la temporada 2011/12, mientras que el club también la conquistó en 2009/10.

Por su parte, Sebastián Driussi, ex River, anotó el 1-1 frente a Leipzig, de Alemania, de local, pero su equipo quedó eliminado al finalizar 2-3, en el global.

En el conjunto ruso además jugaron desde el inicio Leandro Paredes, ex Boca, Matías Kranevitter, ex River, y Emiliano Rigoni, ex Independiente.

En tanto, Lucas Ocampos, ex River, marcó en el 2-1 sobre Athletic de Bilbao, de España, y de esta manera contribuyó para la clasificación a los cuartos de final por el 5-2 en el global.

Por último, Sebastián Battaglia, ex Huracán, convirtió el gol de clasificación de Sporting Lisboa, de Portugal, donde también fue titular Marcos Acuña, ex Racing, en la derrota ante Viktoria Plzen, de República Checa por 2-1, de visitante, pero de 3-2 en el global.

Los otros resultados de este jueves fueron los siguientes: Olympique Lyonn 2 - CSKA Moscú 3; Salzburgo de Austria 0 - Borussia Dortmund 0; y Arsenal 3 - Milan 1.

Los ochos clasificados para los cuartos de final, que por primera vez serán de países diferentes, son: Atlético Madrid; Leipzig; Olympique de Marsella; Sporting Lisboa; Lazio; CSKA Moscú; Salzburgo; y Arsenal.