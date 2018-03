Un asesor de Trump en la mira y aumentan las tensiones Moscú-Occidente

Estos son los principales temas tratados en los medios del mundo el 16/3.

¿Se vienen más cambios en el gabinete del Presidente estadounidense, Donald Trump? Según publicó The Washington Post el viernes 16/3, el mandatario decidió echar a su asesor de Seguridad Nacional, H. R. McMaster, pero se tomará su tiempo en hacerlo porque quiere asegurarse de no humillarlo, al tiempo que busca un sucesor fuerte. McMaster no es el único, podría haber más despidos, acusa el Post. Lo mismo publica en su portada The Wall Street Journal. Sin embargo Bloomberg tiene como nota central la desmentida de la Casa Blanca respecto a que McMaster sería el próximo en ser echado del equipo trumpista.

El fiscal especial para la trama rusa, Robert Mueller, ordenó que documentos directamente relacionados con negocios de Trump le sean entregados. En su investigación por saber si los asociados de Donald Trump confabularon con los esfuerzos rusos por interferir en la elección de 2016, Mueller procura acceso a los documentos de la Trump Organization.

En otra noticia, The New York Times publica que, según oficiales de la administración de Trump, hackers rusos hicieron cíberataques para ganar acceso y poder manipular o detener plantas de energía, de agua o nucleares. Tanto autoridades como compañías de seguridad ven los ataques como una señal por parte de Moscú, de que podría interrumpir facilidades críticas para Occidente en el caso eventual de un conflicto. Ayer la administración de Trump impuso sanciones a agencias de inteligencia e individuos rusos a los que acusa de haber formado parte de la interferencia en la carrera electoral de 2016, y en episodios de cíberataques. Moscú responderá expandiendo su "lista negra" de estadounidenses, dijo el viceministro de Exteriores, Sergei Ryabkov, el viernes 16/3, según la agencia estatal de noticias, RIA.

En un nuevo capítulo de las tensiones Londres-Moscú tras el envenenamiento del exespía ruso en suelo británico -por lo que el Gobierno de Theresa May responsabiliza al de Vladimir Putin-, el ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, dijo que es probable que Putin haya ordenado personalmente el intento de asesinato. The New York Times publica que Gran Bretaña podría apuntar contra los bienes de los millonarios rusos, en un intento de imponer mayores represalias contra Moscú, que asegura no tener nada que ver con el asunto. "Los élites rusas han estado comprando secretamente propiedades en Londres desde hace años, a través de compañías fantasmas. Con las tensiones en alto, los líderes británicos consideran medidas en contra."

Mientras tanto, en lo que atañe a la investigación por el envenenamiento del exespía ruso, el WSJ advierte que en este momento se centra en cómo consiguieron los atacantes el agente nervioso. "Gran Bretaña dice que una sustancia conocida como Novichok puso al doble agente Sergei Skripal y su hija en coma, y una pregunta central es cómo los atacantes accedieron al agente nervioso, que fue una vez uno de los proyectos más secretos de la Unión Soviética." Según el diario The Telegraph, basado en fuentes no identificadas, el agente nervioso habría sido plantado en la valija en la hija de Sergei Skripal antes de su viaje de Rusia a Reino Unido.

Los investigadores intentan dilucidar cómo y por qué colapsó el puente en la autopista de Miami, que todavía estaba en construcción. Al menos 6 personas murieron por el derrumbre y otras 10 fueron llevadas al hospital, apunta el diario The Guardian.

Los bombardeos continúan matando civiles en Guta del Este, Siria, mientras cientos de otras personas huyen del territorio rebelde hacia posiciones del Gobierno, al tiempo que el régimen sirio avanza sobre el bastión rebelde, apunta el diario británico.

Mientras tanto, se complejiza el escándalo de corrupción en Japón, que implica al Primer Ministro, Shinzo Abe, y su esposa, a través de la aparición de una carta suicida. Un oficial financiero dejó una carta antes de quitarse la vida diciendo que fue forzado a modificar documentos relacionados con la venta de tierras públicas con un descuento del 85%, apunta The Guardian.