Chaco: Se entregaron los exfuncionarios con pedido de detención

El ex subsecretario de Comercio de Chaco, Roberto Lugo, e Ismael Fernández, ex coordinador de la Unidad Ejecutora "Chaco Construye" se entregaron y quedaron detenidos en el marco de la causa por presunto lavado en esa provincia. En tanto, fueron capturados el ex secretario general de la gobernación, Horacio Rey y su esposa y ex secretaria privada del gobernador Domingo Peppo, Susana Fernández.

Viernes 16 de marzo de 2018