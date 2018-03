Rusia elige Presidente pero nadie duda sobre el ganador

El domingo 18/3, Rusia elegirá a su próximo Presidente. El resultado de la votación, sin embargo, no está en cuestión. Nadie duda de que sería nuevamente Vladimir Putin quien resulte elegido. Las encuestas lo muestran ganador por un margen insuperable. La más reciente, publicada por una consulta proiedad del estado, Russian Public Opinion Research Venter (VCIOM), lo mostraba con un 69% de intención de voto. Su rival más cercano, Pavel Grudinin, del Partido Comunista, obtendría alrededor del 7%, y el ultranacionalista, Vladimir Zhirinovski, el 5%. Todo apunta a que Putin se mantendrá en el poder hasta 2024.

La elección llega en medio de un clima de extrema tensión entre Moscú y Occidente. Esto se debe por un lado al reciente envenenamiento del exespía ruso, Sergei Skripal, y su hija, en suelo británico, por el que Londres culpa a Moscú. Además, USA asegura que Rusia buscó interferir en su carrera electoral de 2016. Recientemente la administración de Trump impuso sanciones por ello a agencias de inteligencia e individuos rusos, mientras que el Gobierno de Theresa May hizo lo propio echando a 23 diplomáticos rusos del país. Rusia niega ambas acusaciones. Mientras Londres y Washington anunciaban sus medidas retaliatorias, Putin cerraba su campaña visitando Crimea, península ucraniana que el domingo participará en la elección presidencial rusa por primera vez desde su anexión hace 4 años, apunta el portal ElEconomista.

"Millones irán a votar el 18/3, pero no tendrán mucha opción, Vladimir Putin, que ya ha gobernado durante más tiempo que cualquier otro líder ruso desde Stalin, ha conseguido librarse de cualquier competencia creíble y no day dudas de que emergerá victorioso y se embarcará en otro mandato de 6 años", escribió el semanario británico The Economist.

"Desde haber asumido la presidencia en el 2000, Putin ha sistemáticamente consolidado su posición. Durante sus primeros mandatos luego del 2000, neutralizó el poder de los oligarcas, que habían acumulado gran influencia en los '90, reestableció el control estatal sobre la televisión, y reinstaló el nombramiento directo de gobernadores", explica The Economist. El aumento de los precios del petróleo dio impulso a la economía, lo que le garantizó apoyo. Putin cambió de puesto con Dmitry Medvedev en 2008, convirtiéndose en Primer Ministro, y retornó a la presidencia en 2012. En ese momento hubo muchas protestas en contra, pero poco después, la crisis en Ucrania le sirvió de oportunidad para colocarse en el centro de la escena mundial. Rusia anexó Crimea y desató una guerra en el este de Ucrania. Explica The Economist: "Putin se presentó a sí mismo como el defensor de una Rusia asediada por los enemigos y un líder que hizo volver al país a su lugar de 'gran poder' del mundo. Sus índices de aprobación se dispararon por encima del 80% y no han vuelto a la tierra desde entonces." La idea detrás de su sistema, explica The Economist, es que sin Putin no hay Rusia.

Al luchador contra la corrupción, Alexei Navalny, se le prohibió participar de las elecciones. Navalny llamó a una "huelga de votantes" luego de que se le prohibiera presentarse. El exvice Primer Ministro, Boris Nemstov, fue asesinado afuera del Kremlin hace 3 años. "Para retener un aire de legitimidad, el Kremlin ha permitido a una casta de candidatos que no tienen chance de ganar", explica The Economist. Además del comunista Grudinin y el nacionalista Zhirinovsky, está Ksenia Sobchak, quien busca liderar a la opsoción liberal. El asunto clave por lo tanto no es quién ganará el domingo, sino la cantidad de participación que haya. Putin necesita que sea alta para obtener legimitidad.

"Si Putin gana esta elección, debería ser presidente por otros 6 años. A pesar de que la Constitución lo limita a 2 mandatos consecutivos como Presidente -escribió Adam Taylor del diario The Washington Post-, podría en teoría ser Primer Ministro por un mandato, como lo fue durante 2008 y 2012 y luego volver." También podría hacer como su vecino chino Xi Jinping y reescribir las reglas para perpeturarse al poder. Aún así, muchos rusos comienzan a preguntarse qué viene después de Putin. The Economist advierte que "cuanto más tiempo dure su gobierno autocrático, más peligrosa se vuelve una futura transición."