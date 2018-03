De los brotes verdes de Prat Gay al magro espejismo de Dujovne

2018, como lo fue 2016, son años no electorales y, por lo tanto, disocian de un efectivo pronunciamiento en las urnas la interpretación espontánea que va dando la sociedad a los resultados de la gestión. El gobierno, en ambas instancias, realiza las propias proyecciones adecuadas a sus anhelos, más allá de los datos objetivos que le devuelve la realidad. Así como en el 1er año comunicaba signos de reactivación productiva en algunos sectores que las estadísticas no convalidaban, en el actual rellano hacia la definición del próximo mandato presidencial, le transmite a la sociedad que “lo peor ya pasó” y pronostica un 2do semestre up. Pero como la inflación no baja como fuera prometido, y ni siquiera apunta a cubrir el recálculo en alza que habían hecho en diciembre, el viento social le pega en contra. Aunque la jefa del FMI, Christine Legarde, haya avalado un derrame por goteo de la macroeconomía al reivindicarlo como un estilo de ajuste digerible, los hombres de negocios, más pragmáticos, observan que la inflación corrige en alza sin miras de ser metida en caja, porque: -se vienen las paritarias, -el serrucho del dólar va derechito a precios, lo mismo que los incrementos de tarifas, que el ministro Juan José Aranguren anunció que les bajaría un cambio. Ante ese panorama, los 800 empleadores relevados por ManpowerGroup en el país transmitieron expectativas de empleo desaceleradas en el 2do trimestre que se inicia dentro de dos semanas.

Por RUBÉN CHORNYPeriodista. Columnista de Urgente24. Viernes 16 de marzo de 2018 20:55 hs Compartí esta nota Imprimir