¿De grasa o de manteca?: Cada cuánto comerlas y por qué

De grasa o de manteca, rellenas con queso o dulce de leche, o simplemente espolvoreadas con azúcar impalpable, las medialunas, esas deliciosas facturas argentinas, representan entre nativos y turistas uno de los mejores placeres culposos de la vida. Decirle que no a una promoción de 3 de estas delicias hojaldradas más un café es misión imposible para los amantes de la comida. Sin embargo, como dicen las lenguas más experimentadas en cuanto a que "todo lo sabroso engorda", las medialunas no son la excepción a la regla. Pero también es cierto que “una vez al año no hace daño". Para orientarnos un poco sobre este tema la Licenciada en Nutrición Sofía Braticevic Culacciati nos contó, en una entrevista exclusiva, sobre los valores, composición y la frecuencia en la que nos podemos dar un gusto de este tipo.

Por Urgente 24 Viernes 16 de marzo de 2018 18:07 hs