En el norte, carísimo, en el sur todavía se puede

A la hora de acceder a una vivienda propia, la Ciudad de Buenos Aires sigue siendo un reto, por eso casi la mitad de los porteños recurren al alquiler (otro desafío, si se considera que impuestos como el ABL en algunos casos se acerca al monto de la renta). Sin embargo no hay una tendencia pareja en el valor del suelo entre los barrios del norte y sur de la ciudad.

En el norte por ejemplo, el caso de Núñez, donde la suba fue del 22%, con un metro cuadrado a US$ 3.000. O en Villa Urquiza, que registra un alza del 20% y un valor de hasta US$ 2.800 y en Villa Devoto, en donde también se concretó un aumento que ronda el 20%, el valor del metro cuadrado ya supera los US$ 2.500, según un informe de Navent Argentina que reprodujo el diario BAE.



"Barrios como Núñez y Villa Urquiza están consolidados hace algunos años, pero continúan en proceso de crecimiento, sumando ofertas nuevas dirigidas a un público joven. Cuentan con diversos medios de transporte y amplia oferta comercial, pero mantienen aún un diferencial de precio respecto a barrios más establecidos como Belgrano o Palermo. En el caso de Núñez, el incremento de la oferta sobre el corredor Libertador empuja los precios de la zona hacia arriba. En Urquiza, por su parte, el aumento de precios de los departamentos responde a la fuerte demanda impulsada por los créditos hipotecarios", comentó el Director Ejecutivo de Navent, Federico Barni.



En cuanto a los precios de los alquileres, se registra una suba del 4% en lo que va del 2018. En promedio se necesitan unos $10.183 para alquilar un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires, un 33% más que hace doce meses. Es decir, que para pagar un alquiler se necesita un tercio del salario promedio porteño, que en base a la última medición oficial fue de $16.000. Por ejemplo, un departamento de 3 ambientes (70 m2) puede alcanzar los $14.256 mensuales.

Por otro lado, a diferencia de los barrios del norte, en el sur de la Ciudad el Gobierno porteño intenta inyectar créditos hipotecarios a tasas bajas para facilitar el acceso a la vivienda propia.

Por ejemplo, fue tal la expectativa generada alrededor de los 1.050 departamentos de la Villa Olímpica que saldrán a la venta después de los Juegos Olímpicos de la Juventud de este año, que se vio reflejada en el primer día de inscripción en el sistema online que está disponible desde la mañana de este jueves 15/03 con resultados llamativos.

La demanda fue tal que colapsó la página web del Instituto de la Vivienda (IVC).Desde el organismo informaron que más de 35.000 personas trataron de inscribirse.

Esta demanda tan alta es por los departamentos construidos en 31 edificios en Villa Soldati, de dos a tres ambientes, con un costo que oscila entre $1.641.739 y $2.314.838.

Tienen una tasa de interés del 4,99% para clientes del Banco Ciudad y del 5,99% para clientes de otros bancos, relación cuota-ingreso del solicitante o su grupo familiar del 25% y un ahorro mínimo del 6% del valor de la propiedad son los lineamientos más importantes de los préstamos que otorgará el banco porteño, con plazos de10, 15, 20, 25 y 30 años, para vivienda única y de ocupación permanente.

Quienes estén interesados, la inscripción será hasta el 15 de abril, por lo cual, desde el IVC, pretenden llevar tranquilidad a los interesados porque habrá mucho más tiempo para realizar los trámites.