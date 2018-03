Con 2 cartas 'filtradas', Francisco frenó 2 escándalos

Carta N°1:

Así la explicó la Agencia Informativa Católica Argentina desde Ciudad del Vaticano:

"El papa Francisco agradeció al gran número de argentinos que le enviaron sus felicitaciones por el quinto aniversario de su pontificado. A través de una carta, Francisco expresó su “afecto y gratitud” y se mostró conmovido al descubrir que “además del respetuoso saludo de las autoridades, en esta carta se hayan unido personas de diferentes procedencias religiosas, políticas e ideológicas. "Así se confirma que no es imposible encontrar razones para encontrarse y que la unidad es superior al conflicto", aseguró.

En su mensaje, enviado al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, para ser difundido entre los argentinos, Francisco recordó que el amor por su Patria “sigue siendo grande e intenso” y que reza todos los días por su pueblo y pidió perdón a “los que puedan sentirse ofendidos” por alguno de sus gestos. “Aunque Dios me confió una tarea tan importante y Él me ayuda, no me liberó de la fragilidad humana. Por eso puedo equivocarme como todos”, admitió.

“Si alguna vez se alegran por cosas que yo pueda hacer bien, quiero pedirles que las sientan como propias”, señaló el Santo Padre, y pidió que “aunque ahora no tenemos el gozo de estar juntos en nuestra Argentina, recuerden que el Señor ha llamado a uno de ustedes para llevar un mensaje de fe, de misericordia y de fraternidad a muchos rincones de la tierra”, animó Francisco.

Finalmente, pidió “por todos ustedes, para que sean canales del bien y la belleza, para que puedan hacer su aporte en la defensa de la vida y de la justicia, para que siembren paz y fraternidad, para que mejoren el mundo con su trabajo, para que cuiden a los más débiles y compartan a manos llenas todo lo que Dios les ha regalado”, concluyó, con un tradicional pedido: “a los que tienen fe les pido que recen por mí, y a los que no tienen fe, les ruego que me deseen cosas buenas”."

En la Argentina provocó muchas especulaciones políticas antes que teológicas porque en la Argentina, Jorge Omar Bergoglio es un referente político antes que pastoral, en el marco de una Iglesia Católica cuya financiación la realiza el Estado, y por mandato constitucional.

En cualquier caso, Francisco fue tema político dominical el 18/03, y frenó la polémica, provocada por la oficina de prensa de Marcos Peña, jefe de Gabinete de Ministros, sobre los salarios que cobran los obispos.

Carta N°2

La carta con la que Benedicto XVI defendió a Francisco del "prejuicio insensato" de quienes lo consideran al argentino escaso de formación teológica, y en la que se defendió a sí mismo del también "insensato prejuicio" de quienes siempre han considerado a Ratzinger solamente un "teórico de la teología", provocó mucho revuelo en el Vaticano por la frase final de la carta, omitida en el comunicado de la Secretaría para la Comunicación del Vaticano, y de la que se deduce que el Papa emérito nunca pudo leer los 11 volúmenes dedicados teológicos de su sucesor antes de la presentación de los textos, por lo que no habría escrito la breve página teológica que le habían pedido.

Por otra parte, la foto retocada de la carta difundida por el Vaticano, en la que las últimas 2 líneas (las que introducen el pasaje omitido en el comunicado) se ven fuera de foco (y por lo tanto son incomprensibles).

El Prefecto de la Secretaría para la Comunicación, monseñor Dario Edoardo Viganò, en la conferencia de prensa del lunes 12/03, leyó el texto completo, incluyendo el párrafo omitido: todos los periodistas presentes tuvieron conocimiento. En cuanto a la foto, el Vaticano admitió el retoque, según la agencia Associated Press.

Los párrafos de Benedicto XVI:

> "Celebro esta iniciativaque quiere oponerse y reaccionar al necio prejuicio, según el cual el Papa Francisco sería sólo un hombre práctico, que carece de particular formación teológica o filosófica, al tiempo, que yo habría sido únicamente un teórico de la teología, que hubiera comprendido poco sobre la vida concreta de un cristiano de hoy".

> "Los pequeños volúmenes demuestran con razón que el Papa Francisco es un hombre de profunda formación filosófica y teológica, y ayudan por este motivo a ver la continuidad interior entre los dos Pontificados, aún con todas las diferencias de estilo y de temperamento".



El original de la carta que recibió el Prefecto de la Comunicación no fue divulgado, mientras que el borrador se encuentra en la computadora del monasterio en el que Ratzinger vive desde que renunció al Pontificado.

Las líneas omitidas contenían la crítica del Papa emérito sobre la decisión de encomendar la redacción de uno de los volúmenes a Peter Hünermann, teólogo alemán que fue uno de los grandes críticos de Juan Pablo II y de su sucesor Benedicto XVI.

Los juicios negativos de Ratzinger sobre la elección de los comentadores de la “Teología de Francisco” no debían llegar al dominio público. En el sobre de la carta que recibió Viganò se lee “reservado-personal”.

¿Colaboradores de Benedicto XVI permitieron la divulgación de los 2 párrafos? ¿Benedicto XVI fue advertido de esta difusión?

La carta concluye de esta manera: "Estoy seguro de que comprenderá por mi negativa y le saludo cordialmente".



En la tarde del sábado 17/03 el Vaticano publicó la carta integral con el objetivo casi obvio de intentar volver en contra de los redactores de la carta cualquier impacto negativo que pudiera tener para Francisco.

La difusión fue acompañada con un comunicado de prensa vaticano:

"Con motivo de la presentación de la colección “La teología del Papa Francisco”, editada por la Lbreria Editrice Vaticana, que se llevó a cabo el pasado 12 de marzo, se dio a conocer una carta del Papa Emérito Benedicto XVI. Siguieron muchas polémicas sobre una presunta manipulación censoria de la fotografía distribuida como material fotográfico. De la carta, reservada, se leyó cuanto se consideró oportuno y relacionado solamente con la iniciativa, y, en particular cuanto el Papa Emérito afirma sobre la formación filosófica y teológica del actual Pontífice y la interior unión entre ambos Pontificados, dejando de lado algunas anotaciones sobre los colaboradores de la colección. La decisión se debió a la confidencialidad y no a la intención de censurar. Para disipar cualquier duda, se decidió publicar la carta completa".

Este es el párrafo que no se había dado a conocer:

"Solamente al margen, me gustaría anotar mi sorpresa porque entre los autores figura también el profesor Hünermann, que durante mi Pontificado destacó por haber guiado iniciativas anti-papales. Él participó de manera relevante al lanzamiento de la “Kölner Erklärung”, que, en relación con la encíclica “Veritatis splendor”, atacó con virulencia la autoridad magisterial del Papa específicamente sobre cuestiones de teología moral.

También la “Europäische Theologengesellschaft”, que él fundó, al principio fue concebida por él como una organización en oposición al magisterio papal. Después, el sentir eclesial de muchos teólogos impidió esta orientación, convirtiendo esa organización en un normal instrumento de encuentro entre teólogos».