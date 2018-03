Ofensiva a fondo contra la teoría Arroyo Salgado sobre Nisman

Según los resultados de las pericias informáticas, la computadora de Nisman se habría conectado a internet el 18/01/2015 entre las 07:01 y las 07:50, tiempo en el cual Alberto Nisman visitó un total de 64 URL diferentes.

Esta noticia alivia notablemente la situación judicial de Diego Lagomarsino.

Raúl Kollman lo relató así en el diario Página/12:

"Los textuales de la pericia informática dejan en claro que no hubo accesos remotos a la computadora de Alberto Nisman, que no tenía virus ni troyanos, que no había nadie espiando su computadora ni su celular. La pericia fue firmada por todos los profesionales –nueve en total–, incluyendo a Marcelo Torok y Marisa Cerezoli, en representación de la defensa de Diego Lagomarsino; Gustavo Presman y Pablo Rodríguez, por parte de Sandra Arroyo Salgado y Emiliano Moraña y Darío Piccirilli peritos de Sara Garfunkel, la madre del fiscal. Por supuesto, también está la firma de quien condujo todos los trabajos, Antonio Javier Maza, de Ciberdelito de la Gendarmería Nacional.

La conclusión general es la adelantada por Página/12 hace dos semanas: a las 07:01:51 del 18 de enero, Nisman estaba vivo, leyendo los diarios en su computadora, revisando los correos electrónicos y leyendo una nota sobre el regreso de la muerte. Quedaría descartado, por lo tanto, que Nisman haya muerto el sábado o en la madrugada del domingo, quedando en claro que el Cuerpo Médico Forense (CMF) tenía razón: la muerte se produjo entre media mañana y mediodía del domingo 18 de enero. La Gendarmería, en cambio, sostuvo que fue antes de las tres de la madrugada. El dato también lleva a descartar que Lagomarsino haya estado presente en el momento del deceso, ya que está probado, a través de cámaras de seguridad, todo lo que hizo desde las 20.30 del sábado en adelante y hasta la tarde del domingo.

(...)

La pericia informática, hecha en la Gendarmería, significa otro desaire a las conclusiones de la junta interdisciplinaria que condujo la misma fuerza. Es un elemento más que hace caer la idea de un comando sofisticado, que ingresó al departamento en la madrugada, le pegó una paliza a Nisman sin desarreglar nada; luego dos sicarios lo llevaron al baño sin que se defendiera (no tiene lesiones defensivas) y lo ejecutaron con un tiro en la sien sin que hubiera pelea o desorden alguno. Al probarse que no hubo navegación remota, sino que Nisman opero la computadora casi a las ocho de la mañana, entra en juego que el supuesto comando debió salir del departamento y del edificio después de esa hora. Pero resulta que nadie vió a nadie raro, las cámaras (más de la mitad funcionaban) no registraron ninguna persona ajena y, para redondear, el departamento estaba cerrado del lado de adentro."