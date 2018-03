Consultora de Trump robó a Facebook datos (y Facebook los roba a los usuarios)

El goteo sobre la responsabilidad penal de Donald Trump en su ilegal arribo a la Casa Blanca sigue ocurriendo días tras día.

Ahora se sabe que la empresa de análisis de datos Cambridge Analytica recopiló en forma ilegal datos personales de más de 50 millones de usuarios de Facebook para apoyar la campaña presidencial de Donald Trump, según han revelado los diarios 'The New York Times' y el 'London's Observer'.

La campaña de Trump contrató a Cambridge Analytica en junio de 2016 y le pagó US$ 6,2 millones, según los datos de la Comisión Federal Electoral.

Cambridge Analytics fue financiada por el multimillonario inversor estadounidense Robert Mercer, un importante donante republicano.

Mercer destinó US$ 15 millones al desarrollo de Cambridge Analytics.

The Observer dijo que en ese momento, la empresa era dirigida por Steve Bannon, asesor de Trump hasta que fue despedido el año pasado.

El reportaje se basa en declaraciones de antiguos trabajadores de la empresa, socios y documentos, y revela una de las filtraciones de datos más importantes de la historia de Facebook.

Facebook ya anunció la suspensión de los permisos de Cambridge Analytica por incumplimiento de las políticas de privacidad.

La empresa utilizó los datos recogidos sin autorización a principios de 2014 para elaborar un programa informático que predijera e influyera sobre las opciones electorales. La fuente es Christopher Wylie, un extrabajador de Cambridge Analytica quien colaboró con un profesor de la Universidad de Cambridge para obtener los datos y después presentar a cada elector publicidad política personalizada.

"Utilizamos Facebook para recopilar los perfiles de millones de personas y construir modelos para sacar partido a lo que sabíamos de ellos y apelar a sus demonios interiores. Ese era el fundamento sobre el que se construyó toda la empresa", ha afirmado Wylie, en declaraciones al 'Observer'.

'The New York Times' informó el resultado de 6 entrevistas con antiguos trabajadores y contratistas de Cambridge Analytica y correos electrónicos y documentos filtrados que demostrarían que no sólo trabajaban con datos privados de Facebook y que siguen en poder de la mayoría de esta información.

Habría que habilitar un allanamiento inmediato de las instalaciones de Cambridge Analytica.

La app que recopilaba los datos era thisisyourdigitallife, programada por el profesor universitario Aleksandr Kogan, de la Universidad de Cambridge.

Thisisyourdigitallife se presentaba como "una aplicación de investigación utilizada por psicólogos".

The New York Times informó que las copias de los datos recopilados para Cambridge Analytica aún estaban online y que su equipo había visto algunos de los datos brutos.

Cambridge Analytica -unidad estadounidense de la firma británica sobre mercadotecnia de comportamiento SCL- se hizo famosa cuando fue contratada por el grupo pro-Brexit Leave para ganar el referendo que quitó al Reino Unido de la Unión Europea.

La empresa de Kogan, Global Science Research (GSR) y Cambridge Analytica pagaron a cientos de miles de usuarios para realizar pruebas de personalidad y así obtener sus datos para uso académico.

Sin embargo, también recopilaban información de los amigos en Facebook de quienes se prestaban al estudio: así lograron millones de datos.

Las condiciones de uso de Facebook limitan la recolección de datos de amigos para mejorar la experiencia de usuario en la propia aplicación y prohíbe expresamente usarlos para su venta o para publicidad.

Por este motivo, y temiendo demandas judiciales, Facebook anunció la suspensión de Cambridge Analytica, fundamentándolo en que no borraron la información de los usuarios y realizaron un uso compartido inapropiado.

También fueron suspendidas las cuentas de su organización matriz, Strategic Communication Laboratories, así como las del psicólogo de la Universidad de Cambridge, Aleksandr Kogan. Y también la de Christopher Wylie. Ambos dirigen una empresa llamada Eunoia Technologies, que también habría estado involucrada.

Un portavoz de Cambridge Analytica ha explicado que GSR "por contrato solo obtenía datos conforme a la Ley de Protección de Datos de Reino Unido con el permiso informado de cada participante".

También: "Cuando quedó claro que los datos no fueron obtenidos por GSR de conformidad con los términos de servicio de Facebook, Cambridge Analytica borró todos los datos obtenidos de GSR".

Pero Facebook afirma que no es cierto.

Otra mancha al tigre...

En otro escándalo para Facebook, la red social se ha visto obligada a disculparse después de pasar horas sugiriendo búsquedas ofensivas, incluyendo contenido porno y de abuso infantil para los usuarios la noche del jueves 15/03, informó The Guardian.

De acuerdo con el diario, las restricciones de las sugerencias de la red social, que se supone que ofrecen automáticamente los términos de búsqueda más populares para los usuarios, se rompieron durante jueves y viernes. Facebook comenzó a sugerir, en ese momento, resultados porno a quienes introducían en el motor de búsqueda las palabras 'video de'.

Múltiples usuarios publicaron en Twitter las capturas de pantallas que mostraban cómo la búsqueda de Facebook les proponía videos de sexo oral infantil, del tiroteo en Florida y otros contenidos chocantes. Algunos usuarios también informaron de resultados similares en otros idiomas.

En un comunicado, Facebook se disculpó y dijo que estaba investigando el problema: "Tan pronto como nos dimos cuenta de estas predicciones ofensivas las eliminamos. Las sugerencias de búsqueda de Facebook son representativas de lo que las personas pueden estar buscando en Facebook y no reflejan necesariamente el contenido real en la plataforma".

"No permitimos imágenes sexualmente explícitas, y nos comprometemos a mantener ese contenido fuera de nuestro sitio", concluyó el comunicado.

Son días complejos para Facebook en relación a la protección de datos. En España se ha acusado a Facebook de transgredir lo establecido por la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que salvaguarda el derecho de los usuarios a saber toda la información personal, y con qué finalidad, almacena cualquier empresa.

Twitter cumple con los requisitos y lo único que guarda son los tuits del usuario.

Pero Facebook delinque, según las denuncia. Por ejemplo, Facebook guarda una copia completa de la agenda de contactos.

Las 2 preguntas que se hacen todas las agencias europeas de protección de datos son:

> ¿cómo se autorizó a Facebook almacenar esta información? y

> ¿por qué necesita la red social almacenar todos nuestros contactos, incluso aquellos que no forman parte de nuestros “amigos”?

En ambos casos, la respuesta es: "WhatsApp".

Facebook pide permiso para acceder a la lista de contactos y la mayoría se lo concede sin ser conscientes de lo que esta autorización implica.

Sí parece más lógico que WhatsApp tenga esta información, pues la necesita para que podamos chatear con los contactos.

¿Facebook ha obtenido esta información de WhatsApp? Facebook ha comprado WhatssApp en 2014.

Facebook niega que ambas comparten más información de la estrictamente necesaria para mejorar la “experiencia de usuario”.

Y asegura que siempre ha cumplido con los requisitos legales a la hora de recabar el consentimiento. No piensan igual las agencias de protección de datos europeas ni la UE.

La española AEPD impuso una sanción de 300.000 euros a Facebook y otra igual a WhatsApp, al considerar que la comunicación de datos entre ambas “no se ajusta a lo exigido por la normativa” y a Facebook, además, por no “haber obtenido un consentimiento de forma válida”.

En noviembre de 2016, la autoridad británica obligó a WhatsApp a dejar de compartir los datos de sus usuarios con Facebook, y acaba de declarar ilegal esta práctica, aunque no impuso ninguna sanción económica, después de que WhatsApp se comprometiera a no compartir los datos de sus usuarios con su propietaria.

En mayo de 2017, la UE impuso una multa de 110 millones de euros a Facebook “por mentir” al pedir la autorización para la compra de WhatsApp.

En abril de 2017, un tribunal alemán prohibió a Facebook acceder y guardar los datos de los 35 millones de usuarios de WhatsApp en Alemania.

¿Y en Argentina?