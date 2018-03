Mauricio Macri: "Pensé que la inflación iba a bajar más rápido"

El Presidente Mauricio Macri estuvo este domingo en el programa televisivo La Cornisa y expresó su preocupación por el rumbo económico de la Argentina. Aunque para el mandatario nacional, “lo peor ya pasó”, pues aseguró que el país iba camino a Venezuela y por ende, ratifica dicha frase, admitió que “pensé que la inflación iba a bajar más rápido”.

Al ser cuestionado sobre su relación con los empresarios, el Presidente dijo que “los necesitamos, hay que hacer equipo con ellos, porque hay que bajar los impuestos… deberían sentirse más comprometidos y eso espero… Lo que quiero decir es que nosotros necesitamos trabajar con los empresarios, ayudarlos a producir más, mejor, y a menor precio, porque así la gente puede vivir mejor, accede a mejores bienes y de eso se trata este proceso de mejora”, detalló Mauricio Macri.

Asimismo, explicó que desde el Gobierno Nacional están realizando las mesas sectoriales, “la verdad es que disfruto de ese trabajo, vienen los Gobernadores, las cámaras, las empresas, los productores de materia prima, la aduana, la Afip, y llegamos a acuerdos y a simplificaciones, porque la Argentina desde hace años se maneja con muchos trámites, corrupción, bloqueo… Entonces yo busco simplificarles la vida”, dijo el Presidente.

El tema de la inflación fue clave en la entrevista televisiva, el Presidente fue repetitivo y aseguró que la inflación “está bajando”. “Vamos a llegar a un dígito… Pero venimos de 15 años de hacer todo el revés… todo es un proceso, lleva tiempo, no es la explosión que muchos soñaban, pero tenemos 11% más de inversiones que el año pasado” sentenció.

“En la medida de que la inflación baje, el dólar se va a mover mucho menos… Hoy tenemos un proceso de la inflación en descenso en la cual tenemos que seguir trabajando, comprometidos y con un Banco Central independiente en eso y también comprometidos en reducir el gasto… No hay un dirigente en Argentina que me haya tocado la puerta con una propuesta para reducir el gasto, nadie me dice que gasta de más, sino que todos vienen a decirte ‘quiero más’, ¿cómo más? Si tenemos un Estado que está quebrado, que tiene que reducir sus gastos, no podemos seguir endeudando a nuestros hijos y nietos”, sentenció Macri.

Por otro lado, al ser interrogado sobre una posible reelección, el Presidente dijo que prefiere no hablar sobre ello, pero aclaró que “tengo un compromiso con los argentinos, si ellos creen que tengo que seguir, lo haré”.

Por supuesto, también habló sobre el popular “hit del verano” MMLPQTP, “Me parece creativo y gracioso, pero no dejo de pensar que la política está detrás de eso” y agregó que cuando estaba al frente de Boca Juniors “jamás hice política para mí… Si alguien entiende la pasió por el futbol y de lo que se trata, soy yo”.

Como era de esperarse, la presencia de Macri en la TV tuvo sus repercusiones, y las opiniones a través de las redes sociales no tardaron en explotar:

Siempre respondiendo y dando la cara, se puede o no coincidir con él, lo q no se puede negar es q no se esconde detrás de su investidura, lo apoyo.#LaCornisa — Alicia Fravilli (@alicefravilli) 19 de marzo de 2018

Mau estuvo Genial...!

Como siempre...#LaCornisa

Por eso me encanta ser Gato...

Ahora que pasen de a uno los peronchos...

Los espero... pic.twitter.com/YHDMLhAyG4 — Daniel Halweg (@DanielHalweg) 19 de marzo de 2018

"Nosotros tenemos que dar explicaciones. Pero que bueno que no tengamos q explicar cómo el gob anterior, porqué pagó u$s 19 mill lo que nosotros pagamos u$s 3 mill, cuatro años después" #LaCornisa #DeboDecir pic.twitter.com/4oTqUv6gU2 — Alejando Pálpitos (@Alechaschas) 19 de marzo de 2018