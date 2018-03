Beto Casella sobre Cristóbal López: “Estamos frente a un psicópata”

Beto Casella fue uno de los invitados al almuerzo de Mirtha Legrand de este domingo 18/03 y uno de los temas de debate estuvo centrado en el empresario fue Cristobal López. El empresario K fue liberado esta semana luego de estar en la cárcel de Ezeiza, y los conductores tuvieron un diálogo.

“Dejan en libertad a una persona que le debe miles de millones al Estado”,comenzó a decir Mirtha. Beto Casella le preguntó si estaba hablando de Cristobal López, e inició su relato:“A mí me debe plata. Yo me tuve que ir de Indalo porque me sentía maltratado. Además conozco muy bien el proceso de todo lo que sucedió. Es para una serie de Netflix”.

Y agregó: “Sabés, estamos frente a un psicópata” , a lo que Mirtha le respondió: “ Es muy fuerte lo que decís”. En ese momento, Beto Casella decidió poner un audio que le había enviado un “psicólogo amigo”.

“El psicópata no es que cree que él está bien o es bueno, el siente que el daño que hace no es importante”, arranca el audio de esta personas y continúa con una explicación de las hormigas, hasta que Mirtha lo corta en seco: “Muy largo, muy largo. No se entiende nada”.

Beto Casella aclaró que simplemente “era una metáfora”.