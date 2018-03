"No das con el target, sos gorda"

Una joven con el usuario de Facebook Agus Ríos Martínez, realizó una publicación en su muro porque no la habrían dejado entrar este sábado 17/03 al boliche Rose in rio, ubicado el centro de convenciones porteño Costa Salguero. La chica narró que la discriminaron y que fue "lo peor que le pasó hasta ahora".

Ese día su mejor amiga festejaba su cumpleaños en aquel lugar y Agustina Martínez decidió ir con su novio con quien llegó al lugar alrededor de las 22:30. Ahí fue cuanto todo el problema inicio, en la puerta la trataron mal, la hicieron callar y fueron totalmente desagradables. Como el resto de los que iban al festejo, ella estaba anotada en la lista de uno de los chicos del lugar pero se lo negaron y hasta le dijeron que nadie lo conocía.

Luego de unos minutos, llegó el dueño de la lista, y después de varias idas y vuelta en su discurso, terminó por decirle que no podía pasar porque no "era como el tipo de pibas que iba a ese lugar, no daba con el target y que era gorda".

"Claramente no entramos, nos fuimos y nunca más volveremos", escribió Martínez y aseguró "Toda mi vida me banqué insultos, gritos por la calle, chistes de gordita, rellenita, pero no dejarme entrar por mi aspecto físico un boliche! fue lo peor que me paso hasta ahora".

Publicación completa de la joven

En el día de ayer íbamos a festejar el cumpleaños de mi mejor amiga a un tal Rose in rio , after, en costa salguero. Nos habían comentado que un chico llamado Fernando Diaz de Liaño (https://www.facebook.com/FernandoDiazdeLianio te dejo el face por si te queres dar una vuelta a dejarle un saludito) nos hacia pasar a todos, típica lista de boliche, lo cual en ese mensaje y o lista que mandábamos no había ninguna aclaración que la gente tenia que ser rubia de ojos claros ,FLACA y del target del boliche.

Me habían comentado que había que ir bastante bien vestido porque si no, no pasabas, lo cual no estoy de acuerdo, pero sabia a donde me estaba metiendo.

Para poder pasar una noche cálida sin que no nos dijeran nada me di el lujo de comprarme una remera maso menos a la moda para poder pasar, no tener problema y disfrutar con mi amiga que era lo único que quería.

10:30 llegamos de la mano con mi novio

- primer patovica, documento

- segundo patovica ( a los 30 cm ) con que lista estan?

- le dijimos el nombre del muchacho el cual nadie conocía de repente a lo que me dicen retirate y trata de llamarlo para que te deje entrar( nadie atendia).

- Le comento a mi amiga que no nos dejaban entrar porque nadIe conocía a este tal FERNANDO. ( todo muy raro ya que ellas habian entrado 5 min antes por la misma lista )

-TRATAMOS de hablar con el patovica el cual muy desagradable y irrespetuoso me callaba.

- cuando llega este tal fernando despues de unos minutos SALUDA a todosssssssssss uno por uno y mi amiga lo encara para que nos deje pasar, a lo que el le da MIL vueltas hasta que le da el motivo por el cual no podia dejarme entrar.

QUE ERA QUE NO ERA COMO EL TIPO DE PIBAS QUE IBAN A ESE LUGAR, NO DABA CON EL TARGET, QUE ERA GORDA.

Claramente no entramos, nos fuimos y nunca mas volveremos.

Toda mi vida me banque insultos, gritos por la calle , chistes de gordita , rellenita, PERO NO DEJARME ENTRAR POR MI ASPECTO FISICO A UN BOLICHE! fue lo peor que me paso hasta ahora.

Lo comento para que traten de no ir a este tipo de lugares de mierda que no tienen ni un poco de cerebro y se creen que pueden manejar el universo.

ACORDATE ROSE IN RIO , COSTA SALGUERO