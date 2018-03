Hormiguero K: Navarro a la política y Zannini-De Vido en libertad

Aquel spot en marzo de 2017 en el que el militante Roberto Navarro llama a votar por el salteño Sergio El 'Oso' Leavy en plena tensión con los directivos del Grupo Indalo, no fue una mera improvisación. Según trascendidos periodísticos, tras la cumbre en San Luis, Navarro se lanza de lleno a la política para 2019. En tanto, la liberación de Amado Boudou (ex vice de CFK), Roberto Baratta (ex funcionario de De Vido), Cristóbal López (Grupo Indalo) y Fabián de Sousa (Indalo Media) es un antecedente para el futuro de Carlos Zannini (ex Legal y Técnica) y Julio De Vido (ex ministro de Planificación Federal).

