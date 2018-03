Mirtha Legrand lloró al rememorar a su hijo: "Estaba mirando al sol"

Al principio del programa “El diario de Mariana” la invitada de la fecha, Mirtha Legrand, bromeó con Mariana Fabbiani respecto de que la hiciera llorar por recordar a su difunto hijo, porque eso "rendía", sin saber que de verdad iría a emocionarse hasta las lágrimas.

Fue así como la diva confesó que todavía la conmueve el recuerdo de su esposo, fallecido en 1994, y de su hijo, quien murió en 1999: " Cuando estoy en mi cuarto y pienso que no va a entrar Daniel por esa puerta ni mi hijo Dani. Perder un hijo es una cosa terrible, de la que uno no se repone jamás". Con la memoria fresca, la Chiqui continuó nostálgica: " No se olvida. La sonrisa, la risa de Dani no la olvidaré jamás. A veces, voy en el auto por la calle y veo a alguien que se le parece y lo sigo con la mirada, porque esa persona se parece a mi hijo".

A la hora de definir a Danielito, afirmó sin titubear: "Era la persona más bondadosa que conocí en mi vida". Instantes más tarde, describió cómo fueron los últimos días de Daniel Tinayre (h) en el hogar familiar: "Yo le leía libros, diarios cuando estaba en la cama. Me ponía una bata y me sentaba a su lado porque él me lo pidió, quería venir a casa. Entonces, me ponía al lado de él y me miraba" . En ese punto,Legrand no pudo evitar quebrarse al aire.

La diva recordó los últimos días de su hijo mayor. Ella había decidido cuidarlo en su departamento de Avenida del Libertador al 2800. Fue a principios de abril de ese año, luego de que Daniel abandonara la clínica donde había estado internado.

Tras recuperar el aliento, la Chiqui reflexionó: "Si yo volviera a vivir, haría otra vida en ese sentido. No trabajaría tanto. Cuando los chicos eran chicos, no hacía televisión, pero las filmaciones eran terribles. Salíamos a las nueve de la mañana y volvíamos a las diez de la noche a casa. Cuando volvía, me ocupaba de bañar a los chicos, pero durante el día, no los veía, no estaba con ellos. Y los chicos quieren estar con los padres". Luego, expuso sus creencias: "Yo creo mucho en las presencias. La vida está hecha de presencias, no de ausencias. Si vos querés ver a ese ser, lo ves. Siempre me pregunto cómo sería Dani hoy en día… Buen mozo, porque era buenmosísimo".

"Recuerdo el momento en que murió. Tengo un ventanal grande en mi dormitorio y él siempre decía que quería ver el sol, la calle, los árboles. Y se dio vuelta... y ahí murió. Estaba mirando el sol, la calle. Amaba la naturaleza. Pero bueno, salgamos de este tema", se disculpó Mirtha Legrand entre lágrimas de llanto.

A Tinayre lo habían operado 2 veces el mes anterior a su muerte. Había estado internado en el Hospital Alemán y en la Clínica Del Sol hasta que lo trasladaron a la casa de Mirtha.