Por un error de Lammens, San Lorenzo perdió a uno de sus juveniles

San Lorenzo de Almagro está atravesando una complicada situación futbolística debido a que juega muy mal desde hace mucho tiempo a pesar de los buenos resultados y su situación económica comienza evidenciar signos de deterioro debido a que no realizó grandes incorporaciones en este último mercado de pases. Desde el año 2013, hemos advertido en Urgente24 que la gestión de Matías Lammens y de Marcelo Tinelli, en ese entonces, iba a traer graves consecuencia debido a las abultadas cifras de dinero que invirtieron para ganar el Torneo Inicial 2013 y la Copa Libertadores 2014, que fue catalogado como uno de los peores campeones de la historia.

Con escenario de crisis en puerta, Matías Lammens, titular del ‘Ciclón’, aseguró este lunes (19/03) en declaraciones periodísticas que el club va “a levantar el caso con FIFA y Conmebol” ante la situación del delantero de 16 años de la octava división azulgrana Francisco Bonfiglio, que se fue al Villarreal por la Patria Potestad que ejecutó su padre.

Lammens enojado disparó que “esto daña el patrimonio del club, duele mucho y la verdad es que estamos muy enojados. No vamos a permitir que esto pase. Vamos a recurrir hasta la última instancia que tengamos posibilidad. Sabemos que desde lo jurídico es difícil pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo. Esto tiene que marcar un punto de inflexión para que no suceda nunca más. Vamos a levantar el caso ante la Conmebol y la FIFA”.

Por otra parte, el joven atacante, manifestó a un medio partidario que “me voy bien del club, con mucha gente que quiero y aprecio. Sé que muchos me apoyan, otros no, pero apuesto a este proyecto familiar. Para mí me voy por la puerta grande pero hay gente que no acepta eso o no lo quiere”. La joya del ‘Ciclón’ había arribado hace dos Temporadas a la Institución azulgrana.

Bonfiglio también sostuvo que habrá un convenio con el club español para que le ingrese algo de dinero a San Lorenzo. Aunque él, jura que no es por motivos económicos: “No me importa la plata, es un proyecto de mi papá, que es entrenador de basquet, y la familia acompaña”.

Proveniente de Kimberley, el joven punta de categoría 2002 llegó a principios del 2016 y ha sido goleador en Octava División, fue convocado por Diego Placente para la Selección Sub-15, perdiéndose el Sudamericano por una lesión en la rodilla y, hace poco más de un mes, promovido a la Reserva por el entrenador Fernando Cinto. Sin embargo, una falla en la administración hizo que Bonfiglio lleve sus goles a Europa.

Lo cierto es que Villarreal, equipo español conocido por sus nutridas inferiores, posó su atención sobre el juvenil del ‘Cuervo’. Al interiorizarse sobre su situación, descubrieron que el delantero no tiene contrato firmado con San Lorenzo. Por eso, hablaron directamente con el padre del jugador. Ofrecieron domicilio y trabajo fijo, el tutor vendió su fondo de comercio, ambas partes se acercaron y el jugador abandonó las inferiores azulgranas en el mediodía del último viernes con la intención de ponerse la camiseta del 'Submarino Amarillo'. Los reproches caen sobre la subcomisión del fútbol juvenil y, particularmente, sobre Fernando Kuyumchoglu, coordinador de inferiores del club, según publicó este lunes el portal Doble Amarilla.

Por consiguiente, Marcelo Lombilla, representante del jugador, mantuvo una reunión durante la última semana con el presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, en la cual se charló en detalle sobre la situación de Francisco Bonfiglio y el interés del Villarreal, reveló Doble Amarilla.

El caso, salvando las distancias, hace recordar a la salida de Pablo Enrique 'Quique' Ruiz, que se marchó hacia Chile tras un desentendimiento en cuestiones contractuales entre San Lorenzo y la Comisión de Actividades Infantiles, institución de Comodoro Rivadavia.

Desde la institución creían que se podía frenar la salida del juvenil de dos formas: primero, tratando de persuadir al Villarreal de que negocie de institución a institución. Por otro lado, buscaban apelar a una conversación entre Marcelo Tinelli y el representante del jugador, en la cual se intentarían cambiar los términos de la negociación. A pesar de la estricta reglamentación de FIFA respecto a fichajes de jugadores menores de edad, Villarreal corre con una enorme ventaja: los futbolistas no pueden jugar hasta los 18 años, con la excepción de aquellos que tienen antecedentes europeos por la nacionalidad. Y Bonfiglio los tiene italianos. Por tanto, no habría inconvenientes y todo estaría encaminado para que el juvenil continúe su carrera en el Viejo Continente, según publicó ese medio.

Desde la entidad de Boedo reconocieron el error cometido y empezaron a moverse en las últimas semanas con el objetivo de modificar el escenario, pero no llegaron a torcer el rumbo. Igual desde la dirigencia de San Lorenzo dejaron trascender que no darán el brazo a torcer y llevarán el caso a la FIFA.