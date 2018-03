"Hubo una relación espiritual mensual entre Cristóbal, la Rosada y la Ciudad"

En aquellos días cuando el Florida Garden era un lugar de encuentro tan concurrido como divertido y no un bar divertido en una zona devaluada durante los recientes 20 años, Roberto Garcia y Jorge Asis eran concurrentes asiduos. Eran los días cuando Daniel Hadad, bajo la protección de Guillermo Cherasnhy y John Manguel, el papá de Romina, intentaba crecer como cronista televisivo con la atenta conducción de Mario Gavilán. Entre las mesas estaba Luis Rizzi, quien hoy (19/03) escribió la interesante columna en Urgente24 que concede un enfoque diferente al caso de Cristóbal López en la Justicia, y 'el Tata' Yofre y Joaquín Alonso, por entonces bastante más estilizados que sus humanidades actuales, según pudo observarse durante el mediodía del restó Piégari.

Asis y García se conocen de memoria, y aunque Roberto nunca pudo llevarlo a Ámbito Financiero porque Julio Ramos temía que Asis escribiera un libro sobre el matutino especializado una novela similar a aquella en la que ventiló la intimidad de Clarín, nada impactó sobre su vínculo. Ambos integran el 'círculo rojo' de verdad, no el que imagina el ecuatoriano Jaime Durán Barba durante sus ficciones nocturnas con Santiago Nieto, y resultan periodistas muy informados aunque García a veces insista en autojubilarse y Asis tenga que soportar la irrespetuosa presión de los 'trolls' macristas, aunque la pólvora M se ha humedecido en forma apreciable luego de apenas 2 años y 3 meses de poder.

El tema que los convocaba era Cristóbal López (ni mu de Fabián de Sousa), y las referencias fueron muy divertidas.

Por supuesto que no sorprende a quien recuerde aquellos pedidos de consejos intelectuales que, en días previos a algún proselitismo, Nicolás Caputo le solicitaba a Daniel Amoroso, por entonces sindicalista del juego de azar y empeñoso legislador de la Ciudad aliado del PRO, antes de visitar la Costanera Sur. Probablemente Cristian Ritondo guarde memoria de tan ilustres ocasiones.

En la noche del lunes, Asis fue quien disparó a boca de jarro: "El Presidente y Cristobal se conocen desde hace mucho tiempo".

García complementó: "No se pudo ser Jefe de Gobierno porteño tanto tiempo y no conocer al principal contribuyente, vía el Hipódromo y el barquito, y cuando 'Nicky' (Nicolás Caputo) se conocía tanto con (Federico de) Achával". Uno, amigo de Macri; el otro, ex socio de Cristóbal en Casino Club.

Esto fue sorprendente para algunos que suponían que el amigo de Macri conocedor de Achával era José Torello. Es más: por ese motivo, Macri lo ingresó al Instituto del Juego de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires. Y luego le permitió a Torello designar a Martín García Santillán, hasta que el organismo fue disuelto.

Asis fue por más: "Había una tierna relación espiritual mensual entre la Rosada, el Gobierno de la Ciudad y el hipódromo y el barquito. Siempre fue así menos durante el tiempo de Jorge Telerman en la Ciudad, quien por un exceso de celo aceptó excluir a la ciudad de la espiritualidad".

García: "Y pese a esa dadivosidad de Telerman, no pudo convencer a Alberto Fernández, quien siguió disparándole desde la Casa Rosada".

Asis: "Y con Macri el triángulo continuó sin interrupciones hasta que él se convirtió en Presidente electo. Entonces citó a Cristóbal y a solas le dijo: 'Hasta aquí llegamos'. Macri había cambiado de metal: de la plata pasó al bronce. Me pareció importante esa decisión del Presidente".

García no se quedó atrás: "El empresario que se hizo cargo de la empresa de Calcaterra y se hizo cargo de las empresas del propio Macri, Marcelo Mindlin, se reunió con alguna gente en su departamento del barrio de Palermo, para intentar quedarse con la petroquímica de Cristóbal porque le servía para su plan de negocios. Y espero que nadie del Gobierno haya participado de esa reunión porque sería un escándalo".

García quiso que Asis le explicara qué quiso decir Elisa Carrió con el pacto de impunidad que había mencionado al conocer las novedades sobre Cristóbal. Asis dijo que no quería interpretar a Carrió pero que, probablemente, se ha referido a la posibilidad que alguna gente de la Casa Rosada haya intercedido por la libertad de Cristóbal, tal como también participó del bloqueo al fallido Tribunal Oral Federal 9 (que finalmente no juzgará a Cristina Fernández de Kirchner), e inclusive con la quita de responsabilidades a la ex Trenes de Buenos Aires en la tragedia de Once.

García subrayó una idea que había abordado en su editorial: la opinión pública no le cree a la Justicia en general, y la crisis de credibilidad incluía a los magistrados que habían fallado sobre López, pero también a cualquier juez hoy día.

Asis adhirió: "Hay un problema de crediblidad muy grande, que incluye a los empresarios. Yo se lo dije a Mindlin que debían trabajar en lograr credibilidad porque es complicado hacer negocios cuando falla la credibilidad en la transparencia".

Hablaron también de Mario Quintana, funcionario de gran poder pero tambien que suma enemigos. García se encargó de recordar la animadversión de algunos laboratorios medicinales con Quintana, cofundador de la empresa Farmacity.

Asis dijo que Quintana le recordaba a Cristóbal, quien en algún momento estaba desesperado por ingresar en el juego de azar bonaerense, y no conseguía cómo perforar el blindaje que habían construído entre Codere y Daniel Mautone/Daniel Angelici. Y que Quintana intentaba por estos días hacer algo parecido con Farmacity.

Asis recordó que el 'tridente' del FC Barcelona de Macri lo integran Quintana, 'Toto' Caputo -"Que es el armador de la financiación"- y 'Guillo' Dietrich, que sería el artillero. A García le pareció una enormidad eso de considerar a Dietrich un Lionel Messi. Asis dijo que intentaban movilizar US$ 30.000 millones en obras para "perforar hasta al peronismo bonaerense" en su plan de reelección de Macri.

García le preguntó a Asis quién aportaba el dinero para ese plan, basado en la metodología PPP (Programa Público Privado).

Asis dijo que había muchos empresarios visitando 57th. Street y Fifth Avenue, en la Gran Manzana, intentando convencer a los fondos de inversión acerca de la conveniencia de invertir. García completó la frase: "Por la rentabilidad que garantiza los incrementos de precios que luego se practican en la obra pública".

Tal como García afirmó, quedaron muchos otros temas sin abordarse porque el tiempo es tirano. Por ejemplo, Marcelo Tinelli.

Quizás a Asis le hubiera gustado hablar un poco más de su libro, el motivo de su visita. Lo deslizó cuando García le dio un angelito, souvenir tradicional del programa que justo en esta temporada cambió el diseño. "Me encanta, quizás tenga que venir en breve para llevarme otro". Dejó un ejemplar que García prometió hacerlo firmar por el autor para luego sortear entre el público.