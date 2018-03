De Pablo, al cruce de Macri-Lagarde: "¿Quién le informa a esta señora?"

Sorprendido por la vuelta de la Argentina al Fondo Monetario Internacional, con lo que nos costó salir, el economista Juan Carlos De Pablo expresó su repudió a la alfombra roja que desplegó el gobierno nacional para recibirla:

"El FMI se crea en 1944 y Argentina es miembro desde 1956. Al primer stand-by lo firma Frondizi en 1958. Argentina debe haber firmado una docena y media de stand-by.

E dos oportunidades canceló totalmente la deuda: en el Proceso (de Reorganización Nacional) y con Néstor Kirchner. Hoy, técnicamente somos acreedores del fondo. No le debemos nada y ellos nos deben por la cuota.

De modo que las opiniones de la señora Lagarde son iguales a las de cualquier economista normal. No me sirve.

Ahora, yo leo las felicitaciones de Lagarde, que está asombrada por todo lo que se está haciendo, que no ve gradualismo por ningún lado porque se ve que se está haciendo todo violentamente y digo: '¿Quién le informa a esta señora?'. No nosotros los argentinos, que no tenemos nada que aprender del Fondo. ¿La burocracia no le hizo un informe diciéndole cómo son las cosas?

Esas felicitaciones de la señora Lagarde no tienen ningún valor y muestra además la limitada información que tiene el FMI sobre nosotros. Y (estas felicitaciones) son así en todo el mundo. Juego plata. ¡Basta de rendirle pleitesía!

Las felicitaciones de afuera no me sirven ni para enteder ni para solucionar los problemas de adentro".

Endeudamiento externo

"Me preocupa porque siempre es endeble basar tu economía en endeudamiento. Y cuando mi querido amigo Sturzenegger dice que no le preocupa, yo me preocupo de que a él no le preocupe".