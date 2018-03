Sampaoli esperó a que llegara Messi para probar equipo y hacer 'fútbol'

La Selección Argentina desarrolla este martes (20/03) su segunda día de entrenamientos en el predio Manchester City de cara a la disputa del partido amistoso que animará frente a Italia este viernes (23/03) con vistas a la preparación para la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. Este mismo martes, el capitán del Barcelona, Lionel Messi, arribó a esa ciudad inglesa para sumarse al seleccionado albiceleste que conduce Jorge Sampaoli. Por otro lado, el entrenador casildense no tuvo a disposición a Messi, quien se sumará para el segundo turno luego de arribar desde España en vuelo chárter.

La práctica matutina fue a puertas cerradas pero el informe de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) indica que el primer grupo de trabajo, integrado por defensores y mediocampistas, realizó una hora de ejercicios de pelota parada y luego culminó su bloque con un ensayo táctico.

Luego, los futbolistas Gonzalo Higuaín, Ángel Di María, Giovanni Lo Celso, Ángel Correa, Diego Perotti y Manuel Lanzini protagonizaron ejercicios de definición, precisión y anticipo, exigiendo a los arqueros Sergio Romero, Nahuel Guzmán y Wilfredo Caballero.

El segundo turno de entrenamiento está programado para las 13 de Argentina (16 de Manchester). El primer amistoso de Argentina será el viernes a las 16.45 ante Italia en el estadio Etihad de Manchester.

Para este encuentro, el Jorge Sampaoli no contará con Eduardo Salvio quién todavía no está recuperado de una lesión y fue desafectado. Según comunicó la cuenta oficial de la AFA en Twitter, la salida del plantel de Salvio se dio para “continuar con la recuperación de la cirugía en su rodilla derecha”.

Eduardo Salvio, quien juega en el Benfica de Portugal, había sido operado el pasado 3 de febrero, luego de sufrir una lesión en la rodilla y está en plena recuperación de la artroscopía a la que fue sometido.

Eduardo Salvio había llegado a Manchester para sumarse a la gira de Argentina pero ya había llegado con una molestia en la rodilla por lo que fue evaluado por los médicos.

Por otra parte, Sergio ‘Kun’ Agüero se recupera de una molestia en la rodilla izquierda que prácticamente lo mantendrá al margen del duelo del mismo viernes (23/03) pero que le permitiría llegar en condiciones al compromiso del martes (27/03) ante España en Madrid.

En tanto, la Selección Argentina no contará con la presencia de Emmanuel Mammana quién sufrió una grave lesión en la rodilla izquierda en el empate sin goles como visitante de Zenit ante Rostov por la 22ª fecha de la Superliga rusa y se retiró del estadio con una férula y en muletas rumbo a un hospital en el que posteriormente se determinó que sufrió la rotura de los ligamentos cruzados y el menisco.

El defensor de 24 años, no fue citado por Sampaoli pero lo tuvo en cuenta en convocatorias anteriores, aunque ahora, con esta lesión, ya no tendrá posibilidades de ir al Mundial de Rusia.

Cabe recordar que para esta gira, Jorge Sampaoli no convocó al cordobés Paulo Dybala y le dio una oportunidad a Gonzalo ‘Pipita’ Higuaín. Sin embargo, en la etapa de eliminatorias, Dybala había confesado le resultaba “difícil” jugar con Messi porque se sitúan “en la misma posición”. Y, ante la resonancia de sus palabras, aclaró que “soy yo el que debo adaptarme algo más a él y hacerlo sentir bien en la cancha”.

Por consiguiente, el atacante de la ‘Vecchia Signora’ había resaltado que “puedo aprender muchas cosas de él, cómo interpreta el juego, cómo piensa, cómo ve los movimientos de los compañeros, eso me puede ayudar mucho en el futuro. Es una suerte tenerlo al lado, me ayudará mucho en el futuro. Es difícil jugar con él porque jugamos en la misma posición. Pero, en todo caso me tengo que adaptar yo a él y lo tengo que hacer sentir cómodo” y había agregado que “juego con él en la selección y es un gran placer hacerlo, con él de compañero aprendo muchas cosas”.

Dybala no se sintió cómodo en ninguno de los últimos partidos de las eliminatorias Rusia 2018 y compartir la posición con Messi sería la principal razón. Tras estas declaraciones, el técnico Sampaoli había decidido no sancionar al jugador y había respondido enojado que “puedo decirle que es falso. Yo no puedo andar aclarando rumores”.

No obstante, el entrenador rosarino convocó al ‘Pipita’ Higuían quién fue duramente cuestionado por las situaciones de gol que desperdició en las tres finales del Mundial de Brasil 2014, la Copa América de Chile 2015 y la Copa América del Centenario de Estados Unidos 2016. Luego de ser criticado, Gonzalo Higuaín había declarado enojado “no me olvidé de hacer goles”.

Sin embargo, el delantero del Inter de Italia, Mauro Icardi, quedó nuevamente afuera de los convocados de Jorge Sampaoli y su lugar en Rusia 2018 parece peligrar

Cuando Sampaoli asumió como director técnico de la Selección presentó, entre varias novedades, la presencia de Icardi entre los convocados.

Ya desde la primera lista para los amistosos frente a Brasil y Singapur, como en las dos convocatorias para las últimas cuatro fechas de eliminatorias.

De hecho, Mauro Icardi fue titular en los partidos frente a Uruguay y Venezuela, e ingresó desde el banco frente a Ecuador en el encuentro que marcó la clasificación argentina a Rusia 2018.

Por otro lado, en la primera fecha FIFA de amistosos el jugador del Inter fue baja por una lesión y desde ese momento todo cambió en su situación.

Para el pensamiento de Jorge Sampaoli, hoy el 9 titular es Sergio Agüero y el primer relevo será Gonzalo Higuaín (que vuelve a la convocatoria). Además, Lautaro Martínez sigue sumando méritos para estar en el Mundial a fuerza de goles mientras que Mauro Icardi lleva muy pocos minutos disputados en el año. De hecho, el delantero del Inter tampoco no está presente en la lista para los amistosos con Italia y España, su nombre figura en una lista de relevos.

En consecuencia, Icardi pasó de ser titular en los primeros partidos oficiales de la era Sampaoli a estar casi con los dos pies afuera de Rusia 2018.

En tanto, Fernando Gago se quedó afuera de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018 debido a que sufrió en la práctica del martes 06/03 un desprendimiento de adherencias del ligamento cruzado de la rodilla derecha, operado en octubre del año pasado tras el partido en el que Argentina igualó 0-0 con Perú en La Bombonera.

El jugador se retiró del entrenamiento de Boca tras sentir un pinchazo en la rodilla derecha y los estudios posteriores confirmaron la lesión. El primer diagnóstico es bastante peor de lo que se pensaba. Ahora tendrá tres meses más de rehabilitación como mínimo, lo que se choca con el comienzo del Mundial.

El seleccionado albiceleste llegará a Rusia envuelto en dudas debido a la pobreza futbolística que viene arrastrando desde la disputa de las Eliminatorias en el que encadenó empates contra Venezuela y Perú, hasta la agónica clasificación tras ganarle en la última fecha a Ecuador en Guayaquil. Con la clasificación asegurada, el conjunto argentino siguió mostrando serios problemas de juego, más precisamente, en el sector defensivo, algo que todavía no ha subsanado.

Por otra parte, el cuadro celeste y blanco había dejado una buena imagen en la victoria que logró sobre Rusia 1-0 en Moscú en noviembre pasado con un gol anotado por el retornado Sergio ‘Kun’ Agüero a cinco minutos del final del partido, el primero de la gira programada por la tierra del país que albergará la próxima Copa del Mundo.

Agüero, el goleador histórico del Manchester City inglés, anotó a los 40 minutos del segundo tiempo y con un certero golpe de cabeza luego de un rebote dado por el arquero Igor Akinfeev el gol que le permitió a la Argentina imponerse ante 80.000 espectadores que se acercaron a la reapertura del estadio moscovita Luzhniki.

Sin embargo, Argentina, sin su capitán y máxima figura Lionel Messi, cayó con su par de Nigeria por 4-2 en el último amistoso de 2017 disputado en Krasnodar, Rusia.

El equipo nacional ganaba 2-0 por los goles de Ever Banega (27m.) y Sergio Agüero (36m.) en un primer tiempo positivo, pero en la segunda parte dejó una preocupante imagen y permitió que Nigeria revierta el resultado con los tantos de Kelechi Iheanacho (44m. PT) Alex Iwobi, en dos oportunidades (6m. y 9m. ST), y Brian Idowu (8m.).

Con esta derrota, el director técnico Jorge Sampaoli perdió el invicto de siete partidos (cuatro triunfos y tres empates) que mantenía al frente de la ‘albiceleste’.

Tras este traspié, Sampaoli tendría confeccionada la lista para jugar ante Italia el 23 y el 27 chocará con España, en el Wanda Metropolitano, el flamante estadio del Atlético de Madrid.

El siguiente compromiso sería recién el 30 de mayo. Para esa fecha, se planea un partido ‘despedida’ para los futbolistas del conjunto nacional. Por estos días, la opción más concreta que se maneja en la AFA es el de un amistoso ante Bolivia en la Bombonera.

Inmediatamente, viajarán a Barcelona, donde encararán la parte final de la preparación para la Copa del Mundo. Las prácticas se realizarán en el predio del conjunto blaugrana.

La fase final del Mundial de Fútbol se celebrará en Rusia entre el 14 de junio y el 15 de junio de 2018. Once ciudades albergarán encuentros del torneo: Moscú, San Petersburgo, Kazán, Nizhni Nóvgorod, Saransk, Kaliningrado, Volgogrado, Ekaterimburgo, Samara, Sochi y Rostov del Don. Un total de 64 partidos serán disputados para decidir al ganador de la competición.