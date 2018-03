Por qué comparan al atacante de Texas con el 'Unabomber' retratado por Netflix

Las autoridades estadounidenses están en medio de una "carrera contra el tiempo". Buscan pistas que los conduzcan al atacante serial en la capital de Texas, Austin, antes de que vuelva a producirse una explosión. Este martes 20/3, explotó una 5º bomba en un centro de distribución de FedEx en la localidad de Schertz, que dejó a un empleado de la compañía herido. Pero según fuentes del Washington Post, el paquete -que contenía uñas y pedazos de metal- estaba destinado a Austin, donde habían sucedido las 4 anteriores explosiones, que dejaron a 2 personas muertas y varios heridos.

El lunes, previo a esta 5º explosión, las autoridades ya habían dicho que creían que estaban ante un atacante serial. Aún no tienen sospechosos aunque están investigando a algunas personas de interés, manifestaron. Hasta el momento, el motivo detrás de los ataques se desconoce.

Pero según Paul Joseph Watson del portal de teorías conspirativas InfoWars, muchas personas en USA se están comenzando a preguntar si el atacante de Texas podría haberse inspirado en un reciente show de Netflix que trata sobre la historia verídica de Ted Kaczynski, conocido como el 'Unabomber'. El programa cuenta la historia de la búsqueda del FBI por Kaczyinski, un terrorista doméstico que entre 1978 y 1995 fue responsable de una serie de bombas (se tiene conocimiento sobre 16), que mataron a 3 personas e hirieron a 23. Kaczyinski llevó a cabo los ataques para atraer atención sobre su oposición filosófica a la tecnología moderna y la industrialización.

Muchos consideran que la serie de Netflix romantiza los motivos detrás de la figura de Kaczyinski, apunta InfoWars, a pesar de que ofrece también una condena al terrorismo desde la perspectiva de las víctimas. "La serie de explosiones en Austin, Texas, en las que 2 personas han sido asesinadas y muchas otras resultaron heridas cuando paquetes bomba fueron detonados en varias partes de la ciudad, ha desatado algunas comparaciones con Ted Kaczynksi, el Unabomber", publicó David Choi del Business Insider. "Al igual que las explosiones de este mes en Austin, Texas, que la policía dijo habían ido incrementando en sofisticación, los explosivos que se le adjudicaron a Kaczyinski fueron descritos de la misma manera", escribió Choi. Tras los incidentes en Austin, un ex director asistente del FBI dijo a Fox News que las comparaciones entre el atacante de Texas y 'Unabomber' eran apropiadas. Dijo que el intrincado nivel de habilidad necesario para fabricar bombas evitando que exploten prematuramente, era similar al de Kaczynski.

Kaczynski fue eventualmente atrapado luego de enviarle una carta a The Washington Post y The New York Times bajo un alias. En la carta, amenazó con que las bombas seguirían llegando a menos que los diarios publicaran su manifiesto. Luego de que fuera impreso, el hermano menor de Kaczynski notificó a las autoridades tras haber notado similaritudes entre la carta y escritos anteriores del atacante. Fue arrestado en 1996 y se declaró culpable a cambio de una condena perpetua.