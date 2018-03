Michetti admitió que "en algunas áreas del Gobierno nos falta equidad"

La vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, afirmó este martes (20/03) tras una reunión de gabinete ampliado de las mujeres del Gobierno, que el oficialismo debe "seguir creciendo en el número de mujeres" que integran su equipo, aunque subrayó que "Mauricio (Macri) les ha dado muchísimo lugar".



La vicepresidente tomó la palabra para detallar los temas abordados en la primera reunión de Gabinete ampliado sólo de mujeres que tuvo lugar a las 11.00 en el Centro Cultural Kirchner: "Conversamos sobre la necesidad de empoderamiento de la mujer en la sociedad", indicó.

Del encuentro, que juntó a casi un centenar de mujeres que "toman decisiones", también participó Mauricio Macri: "El Presidente fue invitado", afirmó esta mañana en la Casa de Gobierno De Fernando de Andreis, en declaraciones a la prensa.



La reunión estuvo encabezada por la vicepresidente, las ministras de Desarrollo Social, Carolina Stanley; de Seguridad, Patricia Bullrich y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.



El tema de la cantidad de mujeres dentro del Gobierno fue uno de los puntos que trataron durante la reunión y la propia vicepresidenta reconoció: "Es cierto que en algunas áreas del Gobierno nos falta equidad", indicó y, enseguida, remarcó: "Mauricio le dio mucho lugar a las mujeres".

Cabe destacar que según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), las mujeres ocupan escasos puestos de alto rango en el gobierno de Cambiemos: sólo 2 de los 21 ministerios; 9 de las 77 secretarías; y 18 de las 111 subsecretarías están a cargo de mujeres (sin considerar los cargos vacantes). Con respecto a 2017, cayó 3% la presencia de mujeres en estos puestos.



Michetti también subrayó que la cantidad no es sinónimo de un Gobierno comprometido con la equidad de género ya que "no solo por tener más mujeres te garantiza tener políticas de género efectivas y contemporáneas". La vicepresidente contó que Macri llegó a la función pública con muy poca experiencia laboral con mujeres y fue "tomando conciencia día a día".

Incluso Michetti contó una anécdota luego de una discusión con el Presidente que terminó de una foma singular: "Te voy a pedir que me ayudes a aprender a trabajar con mujeres".



La primera reunión de gabinete ampliado de mujeres tuvo lugar en el marco de una agenda social y política con varios temas de género en el centro de la escena, tales como la despenalización del aborto, la ampliación de licencias por paternidad y la equidad salarial entre mujeres y varones.



Por su parte, Macri expresó frente a la platea femenina: “A todos los que me dicen que las mujeres son iguales que los hombres les digo que no, que son mejores que los hombres”.