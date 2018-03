Fujimori vs. Fujimori a horas de la votación sobre el PPK

“Es hora de decirle al señor PPK que se vaya… pero YA!”, dijo la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien se refirió en Twitter a la difusión que hizo su propio partido de las grabaciones sobre una supuesta compra de votos contra la destitución del Presidente del Perú.

“Este gobierno creía que con la plata se compraba todo. Error. Siempre hay peruanos valientes y dignos que no se venden”, añadió la excandidata presidencial que no dudó en difundir un video donde su propio hermano, Kenji Fujimori, y otros congresistas allegados a él, ofrecen obras al legislador Moisés Mamani para que vote rechazando la destitución de Pedro Pablo Kuczynski.

“Con profunda decepción y dolor, el Perú vuelve a ser testigo de negociaciones para la compra de congresistas”, escribió Keiko Fujimori en alusión a las prácticas corruptas llevadas a cabo por el exasesor de su padre Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, en el 2000.

“Lamento aún más que mi propio hermano se encuentre envuelto en estas prácticas, que tanto daño nos hicieron como peruanos y como familia”, dijo la exlegisladora.

Las grabaciones exponen reuniones de los congresistas Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, miembros del bloque kenjista denominado los “Avengers”, con el legislador Moisés Mamani. Ambos “Avengers” invitan a Mamani a que se anime a reunirse con Kuczynski. Ramírez narra que, tras abstenerse en el primer pedido de vacancia presidencial de diciembre, su bloque parlamentario consiguió “10 obras”.

El congresista no agrupado (sin bloque) Kenji Fujimori le respondió, citando a la prensa a un inmueble ubicado en Miraflores, donde señaló que lo que él y sus congresistas mencionan en un video mostrado en conferencia de prensa por Fuerza Popular no es una compra de de voto sino una negociación de obras "que cualquier autoridad hace".

En ese sentido, Kenji Fujimori manifestó que cuando viajó a Puno con el mandatario Pedro Pablo Kuczynski en febrero último lo hizo para impulsar el tratamiento de plantas de agua en dicha región. Y fue Mamani quien lo buscó para grabarlo subrepticiamente. Según acotó, el objetivo del parlamentario naranja también era "grabar a Alberto Fujimori".

Keiko Fujimori: "Perú vuelve a ser testigo de negociaciones para la compra de congresistas"



Kenji Fujimori asegura que los videos fueron editados



La vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski se discutirá otra vez este jueves 22/03 en el pleno del Congreso.

"Lamento muchísimo las bajezas y las actitudes delincuenciales de Fuerza Popular y de mi hermana Keiko al operar con esa actitudes, grabando de manera oculta y tergiversando información", dijo Kenji.

"Como hermano me ha dolido porque [esta] no es una actitud de hermanos. En todas las reuniones de bancada en las que se me ha humillado no he hecho estas cosas", remarcó.

O sea que la grabación se difundió apenas 48 horas antes de que PPK se someta en el Parlamento a un proceso para ser destituido acusado de “incapacidad moral”.

La oposición a Kuczynski necesita 87 votos en el Congreso para destituir al gobernante y hasta la fecha no estaba nada claro que pudiera conseguirlos.

Difundieron vídeos que demostrarían compra de votos de congresistas



Mercedes Aráoz: "El gobierno no compra congresistas"



Bruno Giuffra: "Esto es una emboscada montesinista"



En conferencia, en la que también estuvieron Mercedes Aráoz, Vicente Romero y Carlos Bruce, Giuffra dijo que no tiene nada de malo que los congresistas se reúnan con ministros para coordinar obras públicas para las regiones que representan. Ello para tratar de justificar lo visto en los ‘kenjivideos’.

En tal sentido, el ministro Giuffra agregó que esa práctica es normal con parlamentarios de todas las bancadas.

La vocera alterna de Fuerza Popular, Milagros Salazar, señaló que están “viviendo una situación crítica de mucha presión. Hoy un colega parlamentario, Moisés Mamani, valientemente ha manifestado que el congresista Bienvenido Ramírez le ha ofrecido algunas obras para su región de Puno si es que él vota en contra de la vacancia”.

Bienvenido Ramírez, miembro del grupo “Avengers” de Kenji Fujimori, exhortó “a la congresista Milagros Salazar a que pueda probar lo que está afirmando porque si no va a ser denunciada en el Poder Judicial. Lo que están haciendo es calumniar y difamar”, dijo antes de que se difundiera el video.

En declaraciones a Canal N, el legislador Víctor Andrés García Belaúnde, del partido Acción Popular, declaró que el Presidente “está dispuesto a vender lo que sea, su alma al diablo, para seguir siendo Presidente, lo cual es inaceptable”.

García Belaunde agregó que Kuczynski “debería presentarse el jueves (ante el pleno del Congreso) y renunciar al cargo”.

En igual sentido se pronunció la bancada del izquierdista Frente Amplio, al pedir que Kuczynski renuncie “ahora mismo. Aquellos que roban al Perú, como Kuczynski y sus ministros lobbistas, deben estar mañana en la cárcel”, expresó la legisladora María Elena Foronda.