Macri defendió a Caputo...y a las offshore: "No son ilegales"

El presidente Mauricio Macri defendió este miércoles al ministro de Finanzas, Luis Caputo, quien aparece sospechado por su vínculo con sociedades offshore no declaradas, por lo que fue citado para brindar explicaciones ante el Congreso.

"Él va a ir a explicar al Congreso y yo estoy tranquilo", dijo Macri en una entrevista con El diario de Mariana, por el aire de El Trece

Macri reivindicó el ingreso a la política de gente que viene de "la universidad o la empresa" y en ese marco criticó que se cuestione a los funcionarios por su pasado anterior a la vida pública.

"Si el que entra tiene que andar explicando toda la radiografía de su vida, con quién se asoción y con quién no, se vuelve loco", dijo el Presidente relativizando las acusaciones contra su ministro de Finanzas.

Macri dijo que las sociedades offshore son "un instrumento de los negocios que los usan todos y que es mentira que son ilegales".

"Una offshore no es ilegal. Es ilegal si no la declaraste, si no pagaste impuestos. Pero es un instrumento jurídico que se usa para organizar inversiones y empresas", dijo.

En insistió en que las acusaciones contra Caputo son "muy sofisticadas" "y calificó como una "avance" que no se esté discutiendo qué hizo un funcionario con dinero del Estado sino qué hizo "con su plata antes de haber entrado a la política".