PPK: "Lo mejor para el país es que renuncie, habrá una transición ordenada"

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, presentó su renuncia este miércoles ante su Gabinete previo a enviar un mensaje a todo el país en el comunicó su dimisión.

Kuczynski, que había sorteado un juicio político para destituirlo, le puso fin a su mandato tras sólo 1 año y 7 meses en el cargo.

La debacle de PPK se produjo en las últimas horas tras la difusión de videos en los que se habla de que el Gobierno negociaba la compra de votos opositores a cambio de obras.

Los videos fueron mostrados por el partido Fuerza Popular, que encabeza por Keiko Fujimori, y tendrían como uno de sus protagonistas a su hermano Kenji Fujimori, quien supuestamente aparece haciendo gestiones para salvar la cabeza del mandatario peruano, quien este jueves iba a ser sometido a un intento de destitución por parte del Congreso.

PPK lo rechazó. "Aparecieron grabaciones editadas y tendenciosas que daban la impresión de que el gobierno estaba ofreciendo obras a cambio de votos", dijo en su mensaje el presidente saliente.

Kuczynski dijo que la confrontación con la oposición "ha creado un clima de ingobernabilidad que le hace un enorme daño al país".

"Pienso que lo mejor para el país es que renuncie, porque no quiero ser un escollo para la unidad y la armonía que necesita", agregó.

"Habrá un transición ordenada", prometió.

De acuerdo a La República, se llegó al acuerdo de que el jefe de Estado dé un paso al costado del cargo. Según fuentes citadas por El Comercio, el Gabinete Ministerial en pleno, incluyendo la primera ministra Mercedes Araoz, le pidieron al economista dar un paso al costado. También le advirtieron que si no dimitía, todos los integrantes del Consejo de Ministros presentarían su renuncia, agregó ese medio.

La difusión de un video donde aparece Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, del autodenominado bloque “Avengers”, precipitó la crisis política. En la grabación se aprecia cómo los mencionados presumen ante el fujimorista Moisés Mamani (Fuerza Popular) su cercanía con el Gobierno para conseguir obras.

El ministro de Transportes Bruno Giuffra también intervino en estas presuntas negociaciones para buscar que dicho parlamentario vote contra la destitución de PPK a cambio de resultar beneficiado con proyectos en su región.

Tras la difusión de un conjunto de videos, la oposición en el Congreso alcanzó el respaldo suficiente para aprobar el nuevo pedido de destitución contra PPK.

Incluso uno de los legisladores oficialistas, Salvador Heresi, que había sido uno de los defensores más encarnizados de Kuczynski, dijo en su cuenta en la red social Twitter que votaría para destituir al presidente a menos que renuncie a su cargo.

Tras la renuncia de Kuczynski a la Presidencia del Perú, el primer vicepresidente Martín Vizcarra deberá asumir el cargo.

Pedro Pablo Kuczynski (PPK) comunicó al Consejo de Ministros su renuncia a la Presidencia de la República, luego de que en las 24 horas recientes, la bancada de Fuerza Popular difundiera un conjunto de audios, en los que se escucha al ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, y los congresistas del bloque de Kenji Fujimori ofrecer obras a cambio de votos para evitar su vacancia.

Al inicio de día, PPK no tenía imaginado dejar Palacio de Gobierno. Fuentes cercanas al ahora ex mandatario señalaron a este Diario que iba a asistir mañana al pleno del Congreso para afrontar el nuevo pedido de vacancia que pesa sobre él por sus presuntos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.

Sin embargo, otras fuentes del diario limeño El Comercio señalaron que el Gabinete Ministerial en pleno, incluyendo la primera ministra Mercedes Araoz, le pidieron al economista dar un paso al costado.

También le advirtieron que si no dimitía, todos los integrantes del Consejo de Ministros presentarían su renuncia.

Tras la difusión de un conjunto de videos, la oposición en el Congreso alcanzó el respaldo suficiente para aprobar el nuevo pedido de destitución contra PPK.

Por ejemplo, los congresistas apristas Jorge del Castillo y Luciana León, quien votaron en abstención en la primera solicitud de vacancia, indicaron que si Kuczynski no renunciaba, ellos apoyarían su destitución. Una posición similar tuvieron los parlamentarios Gino Costa, Vicente Zeballos y Alberto de Belaunde, disidentes del oficialismo.

Además, las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Acción Popular anunciaron que marcarían en verde.

Incluso uno de los legisladores oficialistas, Salvador Heresi, que había sido uno de los defensores más encarnizados de Kuczynski, dijo en su cuenta en la red social Twitter que votaría para destituir al presidente a menos que renuncie a su cargo.

El pedido de vacancia contra PPK era respaldado por 103 parlamentarios, cuando solo se requerían 87.

Tras la renuncia de Kuczynski a la Presidencia del Perú, el primer vicepresidente Martín Vizcarra deberá asumir el cargo.

El banco de inversión JP Morgan había difundido un comunicado advirtiendo que era muy probable que prosperase la acusación contra PPK: según el banco, la posibilidad del cese presidencial ha "aumentado significativamente".

"Esto se debe principalmente a que Keiko Fujimori, cuya coalición es clave para cambiar de un resultado a otro, y que había dejado abierta su decisión, fue muy explícita luego de que se conociera la noticia al decir que ahora votarán a favor del acusación", explicó.

Ya de por sí los mercados están intranquilos por una eventual vacancia. Según dijo el vicepresidente del grupo Moody's Investors Service, Jaime Reusche, a la agencia Andina, el cese de funciones del Jefe de Estado podría afectar la perspectiva de la calificación (A3) de estable a negativa.

JP Morgan esbozó 3 escenarios posibles.

Escenario 1

Si PPK lograba vencer el pedido de vacancia y permanecía en el cargo quedaría en una posición política débil, aunque la volatilidad en el mercado de valores debería ser menor, según JP Morgan.

"En nuestra opinión las expectativas actuales para Perú se basan en un escenario externo muy positivo, y no están valorando la mejora de la política nacional relevante. No esperaríamos una reacción significativa del mercado si no es vacado", detalla.

Escenario 2

El segundo escenario posible que ve JP Morgan es que PPK renuncie y el vicepresidente Vizcarra asuma como Presidente con el apoyo de Keiko.

"A diferencia del proceso de diciembre, el vicepresidente ha dicho esta vez que no renunciaría si el presidente es acusado", resalta.

"Esto abre la puerta a un posible acuerdo con Keiko que podría suavizar la tensión política que se avecina y poner en marcha las cosas. Esto podría incluir, por ejemplo, la nueva subasta de Gasoducto Sur. Esto sería recibido de manera positiva por el mercado en nuestra opinión", agrega.

Escenario 3

En caso de que PPK se retirase, el vicepresidente Vizcarra renunciara y se convocara a elecciones anticipadas, JP Morgan advierte que se generaría volatilidad en el mercado de valores, ya que los resultados de una elección anticipada no son obvios.

"Keiko debería tener una ventaja, pero si la población ve la acusación como una forma de que ella se convierta en Presidente, podría ser contraproducente, dejando espacio para que candidatos más radicales como Veronika Mendoza se vuelvan competitivos", explicó el comunicado, detallando que ese sería el peor resultado posible desde el punto de vista del mercado.