Vuelos cancelados: Lo que Aerolíneas Argentinas no cuenta

Aerolíneas Argentinas explicó este miércoles (21/03) que la cancelación de 35 vuelos se debe a la reparación de 15 naves dañadas por la tormenta de granizo de hace una semana y cuya puesta a punto estará para los próximos días.



El vocero de la empresa estatal, Marcelo Cantón, confirmó que “esta medida drástica” que tomó la firma tiene como fin “acelerar la reparación de aviones” y llegar al fin de semana largo de la semana próxima “con la situación normalizada”. “Algunos ya están reparados pero tienen que ser certificados por los técnicos de Boeing, que están llegando hoy”, añadió en diálogo con AM 750.



Lo que no dicen desde la compañía es que hace unos meses la Federal Aviation Administration (FAA) realizó una auditoría, y por problemas con algunas normas estaban por quitarle la habilitación al taller de reparación de aeronaves. Según pudo saber Urgente24, la FAA había hecho algunas “observaciones” y le había dado a la empresa un plazo de seis meses para corregir “las discrepancias”.



Aerolíneas Argentinas siempre arregló los aviones sin ninguna firma especial pero ahora quiere que Boeing determine que las reparaciones son correctas, justamente por este problema que surgio con la entidad de aviación estadounidense.



Un dato llamativo es que también hubo aviones Embraer afectados por el granizo y estarían en la misma situación de los Boeing. Pero como el taller de AU no había tenido problemas con las inspecciones de la FAA, los aviones se repararon y ya se encuentran volando normalmente.



Ayer, la aerolínea de bandera anunció la cancelación de 35 vuelos previstos para hoy y la reprogramación de otros 49 debido a problemas en 15 de sus 81 naves tras la tormenta de granizo desatada en la noche del miércoles. En esos momentos, la plataforma del Aeroparque porteño “tenía una acumulación de aviones” estacionados allí porque, por razones de seguridad, no podían dirigirse a cargar combustible debido a la tormenta eléctrica desatada.