El Senado aprobó la emisión de bonos sobre deudas hipotecarias

Finalmente el Senado aprobó la ley de mercado de capitales, con cambios menores. Por su parte, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner votó en contra y alertó por los derivados.

El Senado aprobó la ley de mercado de Capitales que muchas veces fue reclamada por el presidente Mauricio Macri y si bien hizo cambios menores mantuvo los puntos centrales como la comercialización de créditos hipotecarios.

Cómo bien dijo el sitio La política Online, las únicas modificaciones fueron eliminar el plazo de 60 días que tenía el Senado para nombrar a los miembros de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la actualización de la reforma tributaria, que grava la compra venta de acciones.

La ley de reforma del mercado de capitales busca dar impulso al desarrollo de las pymes. Entre los cambios introducidos aparece la forma de la designación del presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Otra de las modificaciones se refiere a las excepciones al pago del impuesto a las Ganancias para operaciones de compraventa de acciones, debido a que este punto se contradecía con la ley de reforma tributaria ya aprobada y en la que sí se gravaba esas operaciones.

"Estamos votando la posibilidad de que en Argentina vuelva el crédito que es lo que necesitan los pequeños y medianos empresarios", sostuvo la senadora Laura Machado, durante su exposición.

"Este proyecto es interesante porque propone una reivindicación de las cámaras pymes y de CAME en particular pero lo grave, a esta altura de las repetidas crisis argentinas, es que no resuelve la cuestión de fondo ", dijo a su turno, el senador Fernando Solanas.

En tanto, el senador de Cambiemos Esteban Bullrich consideró que "el proyecto busca generar mayor fuente de financiamiento para las pymes". "La vocación es la mejora del control y la mejora de la institucionalidad. La modificación que se hizo en los últimos años generó que muchos argentinos buscaran fuente de financiación en el exterior y no aquí", agregó.

Al tomar la palabra, la expresidente Cristina de Kirchner expresó que "con esta norma lejos de crear un mercado de capitales destinado a la producción, estamos generando un festival de especulación absoluta que no va a ser gratis".

En senador Miguel Ángel Pichetto, pidió poner las leyes en su contexto histórico. "Si no mejora la economía, si no se logran inversiones, si no se logra empleo, si producir genera un costo tan alto, es indudable que no va a haber un crecimiento de la bolsa. Ninguna ley cambia la realidad económica ", señaló. "Con las tres reformas que proponemos, desde el bloque vamos a votar favorablemente esta iniciativa esperando que pueda servir a la conformación del mercado" , concluyó.

En lo que es la 1era sesión ordinaria 2018, el oficialismo buscará también el aval al proyecto de ley que busca evitar la doble imposición tributaria en la exportación de servicios entre Argentina y Brasil, una medida que beneficiaría a unas 46.000 empresas argentinas.