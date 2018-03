La piedra en el zapato: La libertad de Cristóbal López que irrita a muchos

Luego de que el pasado viernes el empresario Cristóbal López su libertad, después de que la Cámara Federal porteña le otorgara la excarcelación por considerar que esa medida no pone en riesgo la investigación contra el Grupo Indalo, involucrado en una millonaria evasión impositiva (también se cambió la carátula de la causa), muchos han refutado en contra de decisión que tomó la justicia y consideran que el fallo tiene que ser revisado.

Ante la polémica que generó la excarcelación de López, esta tarde el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires también se sumó al reclamo, por ende, emitió un comunicado en el que solicita que “corrijan la sentencia”.

En el comunicado, titulado “LA FRUSTRACIÓN DE LA PERSECUCIÓN PENAL”, cita que: El fallo en cuestión, en definitiva, tiende a asegurar la frustración de la persecución penal, habida cuenta que el delito tributario al cual ha sido reducida la causa, prevé un régimen de liberación de la acción penal por pago, amén de la posibilidad de acogimiento a la ley de moratoria y blanqueo fiscal.

Y agrega: Contrariamente a las expectativas de lucha contra la corrupción que la sociedad tiene cifradas en la delicada tarea del Poder Judicial, el fallo comentado va direccionado a atomizar la investigación y promover la impunidad del titular de la AFIP, quien implementó un sistema destinado a favorecer a un grupo empresario que poseía una marcada y ostensible identificación con la anterior administración, de quien dependía, a la sazón, aquel mismo funcionario.

La decisión de otorgarle la libertad a López fue tomada por la Sala I del tribunal de apelaciones, que debió recurrir al voto del camarista Eduardo Farah para desempatar entre las posiciones de Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, que fue quien consideró que la prisión preventiva debía "ser confirmada".

La decisión fue tomada en la causa que investiga la evasión de al menos 8.000 millones de pesos del pago al fisco de lo recaudado por la empresa Oil Combustibles, en calidad de agente de retención del impuesto a la transferencia de los combustibles. Según la acusación, ese dinero fue utilizado, en cambio, para capitalizar a otras empresas del grupo empresario que lideraba López.

Tras conocerse las excarcelaciones, la AFIP anticipó que apelará a la Cámara de Casación Penal para que la causa de Oil Combustibles se mantenga en la Justicia Federal, de modo de evitar que los empresarios excarcelados se vean beneficiados con una disminución de sus deudas con el fisco.

López fue liberado en el Penal de Ezeiza y a su salida aseguró: no estuve preso, estuve secuestrado.

A este reclamo se le ha sumado por supuesto, el Gobierno nacional, y por la misma voz del Presidente Mauricio Macri: “Desde el Gobierno vamos a apelar y confío, más allá de la indignación que nos ha dado a muchos argentinos este fallo, en el proceso global de la Justicia. Más allá de focalizarnos en si tiene que estar preso o no porque entorpeció o desobedeció las órdenes del juez, que eso no creo que sea central a este momento, lo central es el cambio de carátula”, dijo el presidente Macri en una entrevista difundida el domingo a la noche por América.

Además, el presidente Macri, en la entrevista, dio su explicación sobre el cambio de carátula de la causa. “No puede ser que se quiera enmarcar esto en una evasión cuando no lo fue. (López) cobraba por cuenta y orden de la AFIP impuestos que no eran de su actividad y los destinó a comprar otras cosas. Se los robó. Eso claramente es malversación, es una acción delictiva absoluta”, sentenció.

Para el abogado Gil Lavedra, el accionar fue “una arquitectura que se pergeñó desde la AFIP para que Cristóbal López no pagara nunca el impuesto”. Si bien la deuda inicial reclamada por la AFIP es de 8 mil millones de pesos, Gil Lavedra estimó que “entre intereses y punitorios”, la AFIP reclama ahora “cerca de 17 mil millones de pesos”. Para el juez Ercolini, la empresa Oil no transfería directamente a la AFIP un impuesto en las naftas, dinero que López usaba para expandir otras empresas.

Acá el comunicado completo del Colegio de Abogados: