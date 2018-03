El hermano de Dybala cargó contra Sampaoli y reavivó la pelea con Messi

Gustavo Dybala, hermano del delantero de la Juventus Paulo Dybala, pronunció este jueves (22/03) fuertes declaraciones contra el técnico de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, por no citar a su hermano para integrar el conjunto albiceleste para los partidos amistoso que animará ante Italia y España de cara a la preparación para la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. Gustavo disparó: “Qué lástima, unos dirigentes y unos periodistas armaron el equipo”. Minutos después, borró el posteo, pero no logró eliminar las repercusiones. En la conferencia de prensa previa al duelo con la ‘Azurra’, Sampaoli justificó su decisión en que “pensábamos que era top en la selección, pero con el paso del tiempo, quizás no se adaptó a nuestra idea. Le está costando ensamblarse. Más allá de ser muy bueno, tiene que complementarse, sino es muy difícil. Hay que evaluar si los que están son mejores que él o si hay que potenciar a Paulo”. Para esta gira, el técnico casildense no convocó al cordobés y le dio una oportunidad al ‘Pipita’ Higuaín. Sin embargo, en la etapa de eliminatorias, Dybala había confesado le resultaba “difícil” jugar con Messi porque se sitúan “en la misma posición”. Y, ante la resonancia de sus palabras, aclaró que “soy yo el que debo adaptarme algo más a él y hacerlo sentir bien en la cancha”. Por consiguiente, el atacante de la ‘Vecchia Signora’ había resaltado que “puedo aprender muchas cosas de él, cómo interpreta el juego, cómo piensa, cómo ve los movimientos de los compañeros, eso me puede ayudar mucho en el futuro. Es una suerte tenerlo al lado, me ayudará mucho en el futuro. Es difícil jugar con él porque jugamos en la misma posición. Pero, en todo caso me tengo que adaptar yo a él y lo tengo que hacer sentir cómodo” y había agregado que “juego con él en la selección y es un gran placer hacerlo, con él de compañero aprendo muchas cosas”. Paulo Dybala no se sintió cómodo en ninguno de los últimos partidos de las eliminatorias Rusia 2018 y compartir la posición con Messi sería la principal razón. Tras estas declaraciones, el técnico Jorge Sampaoli había decidido no sancionar al jugador y había respondido enojado que “puedo decirle que es falso. Yo no puedo andar aclarando rumores”.

Por Urgente 24 Jueves 22 de marzo de 2018 20:19 hs Compartí esta nota Imprimir