El 'caso Zannini' en la CSJN, oportunidad para debatir la 'Doctrina Irurzun'

Si los códigos y leyes vigentes no eran suficientes para derrotar al terrorismo, era indefendible el Estado que reivindicaban los militares. El mismo concepto rige en los días de la Administración Macri: si los códigos y leyes vigentes no son suficientes para juzgar y condenar aquello que se acuse de ilícito, es perverso inventar mecanismos artificiales para conseguir fuera del Derecho lo que no se puede condenar dentro del Derecho. Prueba del exceso enorme es la llamada 'Doctrina Irurzun', una concesión a la Casa Rosada del presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, quien decidió endurecer las condiciones para liberar a acusados de corrupción. La Corte Suprema de Justicia de la Nación inició el estudio de esa construcción polémica, y habrá que ver si la amistad con Ricardo Lorenzetti le resulta suficiente al hermano de Ignacio Irurzun.

Por EDGAR MAINHARDDirector de Urgente24.com/ Jueves 22 de marzo de 2018 22:31 hs