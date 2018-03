¿Exiliarse o aceptar la prisión? Dilema catalán ante la presión de Madrid

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo la prisión incondicional para

> la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell;

> el candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi Turull; y

> los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull.

Las razones que alega son el riesgo de fuga y la apreciación de riesgo de reiteración delictiva.

Además, ha pedido una orden de búsqueda y captura internacional para la líder de ERC, Marta Rovira.

Según fuentes jurídicas, los fiscales Fidel Cadena y Jaime Moreno han argumentado que se ha visto "agravado" el riesgo de fuga por la huida de Rovira a Suiza.

Cadena y Moreno también han argumentado que existe riesgo de reiteración delictiva, que no disminuye con la dimisión como diputados. Ellos invocaron que así lo ha puesto por escrito el Supremo en el auto por el que mantiene en prisión al exconseller de Interior, Joaquin Forn.

Volviendo a Rovira, líder de ERC ha comunicado por carta que no asistiría a la cita que, junto a los otros 5, tenía con el juez Pablo Llarena porque se marchó "al exilio".

El juez del Tribunal Supremo ha dividido en varios grupos de responsabilidad la causa por rebelión:

> el grupo con más responsabilidad, a quienes procesa por un delito de rebelión (penado con hasta 25 años de cárcel) y malversación de caudales públicos son el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el exvicepresidente, Oriol Junqueras, y 7 exconsellers: Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antoni Comin y Dolors Bassa;

> el grupo por delito de rebelión: la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell; la Nº 2 de ERC, Marta Rovira; y los expresidentes de las asociaciones ANC y Ómnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

La consumación del delito de rebelión no exige, según Llarena, el alcanzar o declarar de manera efectiva la independencia, sino que basta con la mera conducta consistente en alzarse violenta y públicamente.

Para el juez, los hechos acaecidos el día 20/09/2017 ante la sede de la Consejería de Economía y Hacienda, "reflejan todas las exigencias que se han identificado para un actuar violento".

Rovira

Marta Rovira, secretaria general de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), no ha acudido este viernes 23/03 por la mañana al Tribunal Supremo, donde debía comparecer a las 10.30 horas ante el juez Pablo Llarena. En una carta, la diputada de ERC no indica dónde se marcha, y asegura que con este “exilio” podrá “recuperar su voz política”.

Según Rovira, su marcha es “la única forma de alzarse contra el Gobierno del PP”. Además, apelando también a su condición de madre, comenta que sólo marchando podrá ejercer este papel con su hija. En la carta, por último, pide que “el rencor no se apodere” de los independentistas y que no haya “resentimiento”.

La Fiscalía ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo, Llarena, que dicte una orden de busca y captura internacional contra la secretaria general de ERC, Rovira, después de que ésta no haya acudido a la citación judicial de este viernes.

El Ministerio Público, que ha pedido prisión incondicional para la dirigente republicana, ha interesado también la reactivación de la euroorden en relación a los encausados que tomaron el mismo camino y abandonaron España: el expresident Carles Puigdemont, los exconsellers Antoni Comín, Meritxel Serret, Clara Ponsatí y Lluis Puig, y la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel.

Su carta íntegra:

Hoy emprendo un camino duro, un camino que, desgraciadamente, tantos otros que nos preceden han tenido que coger. El camino del exilio.

No puedo ocultar la profunda tristeza que siento de alejarme de tanta gente que quiero -y que quiero mucho. De tantas luchas compartidas durante tantos años con personas a las que mueve un único objetivo: cambiar la sociedad donde viven. Hacerla más justa. Personas dignas. Dejar de ver los paisajes que me rodean desde la infancia, de pasear por las ciudades donde he vivido ...

Siento tristeza, pero mucho más triste habría sido vivir silenciada interiormente. Sentir mi libertad de expresión censurada por unos tribunales que intimidan y que aplican -descaradamente- criterios políticos. Cada día, cada hora sentía mi libertad limitada por amenazas judiciales arbitrarias. No me sentía libre. No me reconocía. Estas últimas semanas he vivido dentro de una prisión interna.

El exilio será un camino duro, pero es la única forma que tengo de recuperar mi voz política. Es la única forma que tengo de levantarme en contra del Gobierno del PP, que persigue a todo el que está a favor de votar, y que castiga a cualquiera que intenta cambiar lo prestablecido y lo establecido. Un Gobierno que está dispuesto a saltarse el estado de derecho y las libertades civiles para conseguir sus fines políticos.

Tengo una hija, Inés. Las madres saben cómo la quiero. Y cómo de fuerte es el sentimiento de darle todo lo que le pueda dar. El exilio me permitirá hacerle de madre, y se lo merece. Mucho.

Os quiero decir una última cosa. No dejéis que el rencor se apodere de vosotros. El análisis de una realidad antidemocrática y profundamente injusta no debe dar paso al resentimiento. Contra nadie. Contra nada. Sólo desde el respeto y del amor hacia todos los ciudadanos y todas las opiniones bastante cambios radicales y profundos. Sólo desde el trabajo conjunto lograremos una República para todos.

Como dice Oriol, “En estos días que vendrán, permaneced fuertes y unidos. Transformad la indignación en coraje y perseverancia. La rabia, en amor. Pensad siempre en los demás. En lo que tenemos que rehacer. Persistid porque yo persistiré. Gracias por todo vuestro apoyo. Os quiero”. Y eso es lo que haremos, Oriol.

Os escribo, ahora sí, con sinceridad y libertad. Y es tal como lo podré hacer desde ahora como secretaria general de ERC, un partido que amo, que ha dado tanto al país y que todavía tiene que dar mucho más.

Viva la libertad, la justicia, la igualdad y la fraternidad. Viva una República catalana para todos!

Marta Rovira

Secretaria general de ERC

Fundamentos

La resolución del magistrado Llarena explica, en este sentido, que en el denominado 'Libro Blanco' de la independencia se recoge la estrategia que han aplicado los secesionistas, y en el que define el reparto de funciones: "Una estrategia y funciones que pueden no haberse interrumpido con ocasión de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y que -cada vez con mayor nitidez- parecen estar latentes y pendientes de reanudación una vez que se recupere el pleno control de las competencias autonómicas", destaca el instructor.

En este sentido, el auto destaca que el propio Libro Blanco contemplaba que en la eventualidad de que la independencia no fuera consentida por el Estado, dado que la suspensión del autogobierno no podría tener carácter indefinido y mucho menos definitivo, "la secesión se alcanzaría reanudando la desobediencia permanente al marco constitucional y legal y manteniendo una movilización ciudadana que terminaría por forzar al Estado a reconocer la nueva república".