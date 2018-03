Confirmado: Ocaso de la 'Doctrina Irurzun' que usó Cambiemos

Así salía Carlos Zannini de la cárcel: "Estuve preso por voluntad del Gobierno" pic.twitter.com/WMCVNSW0ml — C5N (@C5N) 24 de marzo de 2018

Las juezas que liberaron a Zannini contradicen la doctrina Irurzun pic.twitter.com/yFPG3HsgRp — ari lijalad (@arilijalad) 24 de marzo de 2018

El encarcelamiento de Delia, Esteche y Zannini es injusto, injustificado e insólito. Aunque te caigan mal, tenés que repudiar la injusticia. — Pablo Duggan (@pabloduggan) 23 de marzo de 2018

D’Elia y Zannini libres, es como si todos supiéramos lo que la justicia nunca puede confirmar y condenar, instancias de instancias de instancias para nada. La justicia es un adorno enorme, antiguo, carísimo y berreta que nos sentencia a vivir en el reino de la impunidad. pic.twitter.com/IneYi6qTA5 — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) 24 de marzo de 2018

El fallo que liberó a D’Elía y Zannini fue firmado a las 4.45 de la madrugada, hora en que la gente honesta duerme. — D.G. (@dariogallo) 24 de marzo de 2018

Sabrina Namer q liberó a Zannini y D'elia, fue funcionaria del gobierno de NK entre ene/2004 y may/2005 como Coordinadora de Investigaciones y Fraudes contra el Estado en la Oficina Anticorrupción. pic.twitter.com/vKHLAFzyL2 — Señorita Cluney (@FelicindaCluney) 24 de marzo de 2018

Zannini despidió a su abogado. Dijo que con la fiscal le alcanza. — Beto Hanalfa (@hanalfabeto) 24 de marzo de 2018

El Tribunal Oral Federal 8 liberó a Zannini y D'Elía.

Otro error mas, en una lista agobiante de errores judiciales.

Como denuncia el Ministro Garavano, el 99% de los delitos no tiene sanción efectiva.

El poder y la responsabilidad para cambiar esto es de la Corte. Solo de ella. — Alejandro Fargosi (@fargosi) 24 de marzo de 2018

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8 concedió durante la madrugada la excarcelación a Carlos Zannini, detenido desde el 07/12/2017, y ordenó su "inmediata libertad". También la de Luis D'elía.

El extitular de la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia, acusado de encubrir a ciudadanos iraníes señalados como responsables del atentado a la AMIA, dejó el Complejo Penitenciario Federal I, en Ezeiza, hacia las 9:00.

Antes, la fiscal Gabriela Baigún consideró que no había motivos para que Zannini y D'Elía recibieran un tratamiento distinto al del ex presidente Carlos Menem y el ex juez Juan José Galeano, quienes también son juzgados por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA y se encuentran en libertad.

"El único objetivo de esta causa es perjudicar a Cristina", afirmó Zannini, luego de pasar el portón de la cárcel y recibir abrazos de familiares y militantes. "Está libertad, que correspondía desde el primer momento, es una demostración de que es innecesario el pedido de desafuero que hicieron respecto de la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Esto deja sin sustento ese pedido".

La resolución de las juezas María López Iñíguez y Sabrina Namer -el camarista Santiago Toselli, se excusó porque es familiar de un testigo de la causa- fue firmada a las 04:21: 25 páginas, y sus argumentos son interesantes:

> "El máximo de la escala penal que resultaría de la aplicación de las reglas (...) está por debajo de los 8 años, y, por otro lado, el mínimo permitiría, en caso de recaer condena, dejarla en suspenso".

> "Zannini cuenta con domicilio fijo en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, el cual resulta ser su residencia habitual y la de su familia".

> "El hecho de desempeñarse como director del Banco Santa Cruz es un elemento más para tener por acreditado su arraigo".

> "En cuanto a las facilidades para abandonar el país, no resultan factibles en el caso en particular teniendo en cuenta la trascendencia pública de la figura del imputado".

> "El imputado no registra sentencias condenatorias, por lo cual, de recaer condena, la misma sería de ejecución condicional, teniendo en cuenta asimismo la escala penal de los delitos que se le imputan".

> "La valoración de los hechos imputados, en cuanto a su trascendencia o gravedad, es una circunstancia que no puede ser analizada en forma aislada".

> "El señor Zannini estuvo siempre a derecho y se presentó ante el Juzgado en todas las ocasiones en las que fue citado. Cuando se ordenó su detención, la misma fue pacífica y no opuso reparo alguno. Del análisis de estas circunstancias, más las características personales del imputado, no puede vislumbrarse que en futuras oportunidades intentará eludir el accionar de la justicia".

> "En el caso del Sr. Zannini, el estado procesal de las presentes actuaciones, con la etapa de investigación finalizada, no permiten suponer que realizará acciones tendientes a obstaculizar la marcha del proceso".

> "En esta etapa del proceso, lo importante es la posibilidad de realización del juicio oral y durante el trámite de los presentes actuados la actitud del imputado no permite afirmar que pueda realizar actos de intimidación a testigos, ni que obstaculizará la producción de la prueba oral".

> "Zannini no posee vinculación con la oficina que antes ocupó o con ninguna otra del Poder Ejecutivo Nacional. No puede inferirse, entonces, que detenta un poder residual de influencia que le permita obstaculizar la marcha del proceso cuando no tiene ningún nexo con funcionarios de la administración actual, ni acceso a documentación oficial".

> "Una vez clausurada la instrucción ya no sería posible desvirtuar o evitar la recolección de pruebas de cargo a raíz de una supuesta influencia por la sencilla razón de que se puso fin a la producción de pruebas con relación a la responsabilidad del imputado".

> "Lo único que justifica la aplicación de una medida cautelar tan gravosa como la privación de libertad" hasta "el dictado de una sentencia condenatoria firme" es "el efectivo entorpecimiento de la investigación", que consideraron "automáticamente descartado" en esta etapa del proceso.

D'Elía

"Hace ya muchos meses que estamos presos por decisión de Mauricio Macri y todavía hay más presos políticos", arrancó Luis D'Elía en la puerta del penal.

"Hoy, en el Día de la Memoria, a nosotros nos fue mejor que nuestros antecesores que los tiraron de aviones. Hoy es el Día de la Memoria, tengo un orgullo tremendo de salir en libertad. Macri nos metió presos y hoy tenemos que ser miles marchando en pos de la Memoria, Verdad y Justicia", remarcó D'Elía.

"No hay ningún pabellón que se llame Panamá Papers. Estas causas son truchas, armadas contra Cristina", insistió.

"Tu papá, Mauricio Corleone, debe $ 27 mil millones del Correo, lavó millones gracias a un decreto tuyo. Lo blanquearon y encima nunca lo trajeron", remarcó D'Elía. "Fue un honor ser preso político de esta basura, un honor inmerecido".

"En la cárcel ves mucho dolor. Estuve 14 días en un hospital lleno de cucarachas. El ministro Garavano es el que tomo todas estas decisiones y hasta anoche apretó a los jueces", afirmó D'Elía.

"La fiscal (Gabriela Baigún), que pidió mi libertad es la misma que pidió mi condena en la Boca", agregó.

También criticó al juez federal Claudio Bonadio: "El día que me tocó indagatoria, Bonadio estaba fuera de sí, lo empujó a Adrián (su abogado). Le quisiera haber hecho un examen toxicológico ese día. Nos gritaba que no teníamos ningún derecho. Y sin un sólo aporte a la causa me metió cuatro meses acá".

"Que un grupo de bandidos como Bonadío nos robe las esperanzas, los sueños. La Justicia se está poniendo los pantalones largos. (Raúl) Zaffaroni estuvo 3 horas acá y no lo dejaron entrar a verme", destacó.

"Quiero saludar al compañero (Alberto) Rodríguez Saá, a Fernando Espinoza, Verónica Magario, Agustín Rossi, a los compañeros de La Cámpora, a Larroque, De Pedro, Pietragalla. Y agradecerle a 2 especialmente, Jorge Ferraresi y Mario Secco, y a mis abogados. A Hugo y Pablo Moyano, a Hugo Yasky, es un tiempo de unidad potente. Hay que desalojar del poder a esta oligarquía mafiosa que no está haciendo retroceder en el país. Hemos madurado y en 2019 vamos a volver", concluyó D'Elía

En Plaza de Mayo

El ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y el líder del partido MILES, Luis D´Elía, se sumaron más tarde a la movilización por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, horas después de salir en libertad.

Zannini se acercó al Espacio de la Memoria, la sede de la ex ESMA, donde se concentró un grupo de militantes de La Cámpora y diputados del Frente para la Victoria encabezados por Máximo Kirchner y marchó junto a ellos hacia Plaza de Mayo.

El ex secretario de Legal y Técnica de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner arribó al Espacio de la Memoria poco después del mediodía y se saludó afectuosamente con Máximo Kirchner.

Por su parte, D´Elía se sumó a la marcha luego de las 13:00.

Organizaciones políticas y de derechos humanos encabezaron este sábado 24/03 en Plaza de Mayo el acto central por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 42 años del golpe de Estado de 1976 y manifestaron "al Gobierno" que "no" permitirá "ni un genocida suelto".

"Néstor Kirchner bajó los cuadros de Jorge Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar. Esos genocidas murieron juzgados y condenados a prisión perpetua y en una cárcel común gracias a la lucha del pueblo. Por eso le reiteramos al Gobierno que no permitiremos ni un retroceso en memoria verdad y justicia. Ni un genocida suelto", expresaron en el documento que leyeron en el escenario, repletos de rencor, Abuelas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS, y otras organizaciones.

También se recordó la desaparición de Santiago Maldonado (encontrado muerto meses después en el río Chubut) en el marco de una protesta de una comunidad mapuche de Chubut y se afirmó que "fue el Estado, y el Gobierno es responsable".