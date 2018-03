El Gobierno venezolano sigue multiplicando la catástrofe económica

CARACAS. Venezuela va a su 2do. cambio del cono monetario, ante una hiperinflación que azota los bolsillos de los venezolanos y que los hace quedar más pobres al no poder adquirir los bienes y servicios que deben. Muchos aseguran que esta es otra medida “sin sentido y nefasta” del Gobierno que lo busca es quedarse en el poder y “empobrecer a los venezolanos”.

El nuevo cono monetario estará conformado por monedas de 0,5 y 1 bolívar, así como por billetes de 2, 5, 10, 50, 100, 200 y 500 bolívares.

“no resolverá la crisis”

incrementará la hiperinflación del país.

El anuncio hecho el jueves 22/03 por el presidente de Venezuela,, de, ha generado rechazo en los venezolanos, pues aseguran que, sino que

Ese día, Maduro sostuvo que la decisión es “necesaria para la economía venezolana. He decidido reducir tres ceros de la moneda y sacar de circulación el actual cono monetario y poner en circulación un nuevo cono monetario con tres ceros menos de la moneda”.

Ante esto, el economista y diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Guerra, recordó que hace más de un mes alertó que “los genios del Banco Central de Venezuela (BCV)” iban hacer otra conversión monetaria para quitarle los 3 ceros, por lo que apuntó que “eso no va para ninguna parte sino forma parte de un plan de estabilización y crecimiento económico”.

“Vamos a un sistema bimonetario donde circularán el bolívar y el Petro para las transacciones. Si ello es así se reafirma la tesis de la AN de que el Petro es una forma de deuda porque una moneda es pasivo de quien la emite. Agregue el panal y Elorza y puede tener un caos monetario”, destacó.

Enfatizó que el Gobierno “va a gastar casi US$ 20 millones para imprimir los billetes del nuevo cono monetario, cuando ese dinero puede usarse para atender la crisis alimentaria o de medicinas que exige en el país”.

“4 meses no son suficientes para un nuevo cono monetario. En el país urge un cambio de modelo económico y no una reconversión monetaria, que aunque es necesaria, necesita un plan viable”, explicó al tiempo que refirió que la calibración del nuevo cono monetario en los cajeros automáticos del país “no se puede hacer en dos meses, eso es una mentira del Gobierno”.

El billete más alto no cubre un café

Actualmente, el billete de mayor denominación que circula en Venezuela es el de 100.000 bolívares, que equivale a US$ 0,42 calculado a la tasa paralela que impera en la nación: 235.002 bolívares por dólar, no alcanza para comprar un café en la calle, dado que la capacidad de compra del ciudadano fue destruida por las malas políticas del Gobierno venezolano.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) precisó que durante el 2018, la hiperinflación en Venezuela podría llegar a 13.000%.

Henrique Contreras, empleado en un establecimiento comercial en Caracas, señaló que la decisión “traerá más inflación, no beneficiará al salario y evidencia que pasaremos más trabajo, no solamente por la escasez, sino con el cambio de moneda. El Gobierno no tiene ninguna medida clara para salir de la crisis”.

Sostuvo que deben parar “esta locura que nos afecta a los pobres. La medida es una mierda que no servirá para nada”.

“En Semana Santa no saldré a ningún lado, porque no tengo la capacidad económica para cubrir un viaje a la playa. Vamos mal y estaremos peor con esta decisión”, sumó.

“Son unos mediocres. No saben qué hacer. Estamos obstinados. Tengo un año que no voy al cine porque la entrada está carísima, no podemos costear ni unas cotufas”, recalcó.

Segunda conversión económica en el país

Esta no es la primera conversión que sufre el país, pues en 2008, el fallecido presidente Hugo Chávez anunció que eliminaría 3 ceros a la moneda para dar paso al denominado “bolívar fuerte”, que diez años después no pareció ser lo suficientemente robusto para combatir la crisis del país.

Ahora, Nicolás Maduro anunció el “bolívar soberano”, quien desplazará a la actual moneda, que supuestamente buscará combatir la “guerra económica” que, según el Gobierno, tiene Estados Unidos contra Venezuela.

Abrirle huecos a una correa

El economista venezolano Luis Oliveros comentó que pueden quitarle 9 ceros a la moneda, ponerle un nombre bonito, sacar billetes bellos, “pero si no corriges el desastre fiscal-monetario y petrolero que tiene Venezuela, será un nuevo fracaso”.

Recomendó a los ciudadanos no darse “mala vida con los nuevos billetes, no durarán mucho. Arrancan muy mal, estos nuevos billetes serán para diversión de los coleccionistas”.

Apostó que el 04/06 “no estará lista la reconversión, los nuevos y viejos billetes vivirán juntos un buen tiempo, esta no será la última reconversión (en el corto plazo) que veremos y el Petro será un fracaso”.

“Quitarle ceros a la moneda es lo mismo que abrirle más huecos a la correa creyendo que con eso puedes esconder la inflación (gordura)”, expresó al tiempo que apuntó que con la reconversión monetaria, “pareciera que el precio de la gasolina lo acaban de aumentar mínimo un 833% para el 04/06”.

“A partir de esa fecha pasa a costar 0.006 y si la moneda más baja es de 0.50, ¿a cuánto es lo mínimo que pueden llevar el litro?”, cuestionó.

Dijo que el tema de la conversación es el tema entre los venezolanos, puesto que acelera “el apuro de todos los involucrados (incluyendo hijos y amigos) por irse del país”.

“Eso lo tenía planificado”

Nicolás Olivieri, entrenador personal, acotó que con la implementación del nuevo billete “seguirá incrementando la inflación, no habrá dinero ni posibilidades de comprar. Con esa medida no habrá ninguna solución”.

Señaló que le parece “perspicaz” que la puesta en circulación de la nueva moneda en el país sea días después de las elecciones presidenciales, pautadas para el 20/05, sin saber aún sí él (Nicolás Maduro) ganará o no la contienda electoral.

“Nadie irá a votar, eso lo tenía planificado porque la idea del comunismo es llevar al pueblo a la mayor pobreza, va haber más pobreza, posiblemente tengas dinero, pero no podrás comprar nada por la escasez”, manifestó.

Asimismo, comparó la nueva medida con las monedas que se manejan en Cuba: El CUC, la cual equivale a un dólar y es utilizado por los turistas en la isla, y el CUP, que es utilizada por los habitantes de ese país. Cabe destacar que por un CUC se debe pagar 25 CUP.

Volver al pasado: “Seguimos en retroceso”

Harry Baldán, administrador en una empresa, puntualizó que “estancará el país” y reiteró que “seguimos en retroceso”, dado que ninguna de las medidas tomadas por el Gobierno han sido eficaces.

Expuso estar “sorprendido” por la rapidez con la que piensan incorporar el nuevo cono monetario “cuando los billetes actuales ni siquiera lo han terminado, me parece que es algo fuera de lugar”.