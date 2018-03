Escándalo en el ‘Rojo’: Detuvieron al árbitro Bustos y a su abogado

El escándalo en el Club Atlético Independiente no se detiene sigue sumando cada vez más revelaciones escalofriantes de los casos de abuso sexual que sufrieron jugadores de las divisiones inferiores. En la mañana del sábado 24/03, el juez de línea Martín Bustos fue detenido por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en su casa de la localidad bonaerense de talar de Pacheco, partido de Tigre.

Bustos se encontraba prófugo, y luego de una serie de allanamientos fallidos la fiscal María Soledad Garibaldi, de la UFI número 4 de Avellaneda, quien está a cargo de la causa, había pedido la captura internacional del árbitro.

Martín Bustos se trata del hombre indicado por el joven que se quebró con uno de los psicólogos del plantel al contarle que era sometido sexualmente a cambio de dinero o incluso, un par de botines.

El fiscal general de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, afirmó que los delitos serían “obra de una red” de pedófilos que “podría extenderse a otros clubes”.

El caso que conmueve al mundo del fútbol tomó un nuevo giro cuando la fiscal de la UFI 4 de Avellaneda, Garibaldi, manifestó que existía “una organización que captaba a menores para prostituirlos”, mientras Scalera agregó que se investigaban tres casos “pero podría haber muchos más”.

La fiscal María Soledad Garibaldi recorrió la pensión en la que se alojan las divisiones inferiores de Independiente en Villa Domínico, y donde habrían sido captados los menores abusados, donde tomó contacto directo con los adolescentes que se alojan en el lugar.

Jorge Bustos, el padre del árbitro, fue condenado el año pasado por abuso sexual en el partido bonaerense de Trenque Lauquen, informaron fuentes policiales y judiciales.

Por su parte, la Asociación Argentina de Árbitros repudió a través de un comunicado los supuestos abusos a juveniles de Independiente por parte del referí denunciado.

“Nos encontramos totalmente sorprendidos e informamos que estamos a entera disposición de lo que la Justicia determine para esclarecer el sensible delito investigado”, informó la nota de la AAA.

La Justicia investiga abusos a tres jóvenes de entre 14 y 17 años de las divisiones inferiores del club de Avellaneda y a otro futbolista de 19 años, de la cuarta división, que habría actuado como facilitador de los chicos a una red de prostitución que los vinculaba con adultos.

Los hechos comenzaron a ser investigados por una denuncia realizada por el propio club.

La fiscal le tomó declaración el viernes 23/03 al psicólogo de la pensión, Ariel Ruiz, quien habría recibido el primer relato de los hechos de parte de un jugador de 14 años; al responsable del lugar, Fernando Langenauer, y al coordinador de inferiores de Independiente, Fernando Berón.

La denuncia está bajo la carátula de abuso sexual y promoción de la prostitución que tiene penas de hasta 30 años de prisión.

Por otra parte, el abogado del juez de línea Martín Bustos fue detenido en las últimas horas del mismo sábado 24/03 sospechado de encubrir a su cliente tras romper el celular del árbitro con un martillo para presuntamente ocultar pruebas en el marco de la causa que investiga casos de abusos en Independiente.

El letrado, de quien se desconoce la identidad, fue apresado en la tarde del sábado por orden de la Fiscal Garibaldi, que lleva a cabo la investigación.

Versiones afirman que el abogado rompió el teléfono celular de su defendido con un martillo, lo cual se consideró una maniobra para obstruir la pesquisa mientras que en su vivienda los efectivos también encontraron un arma.

El teléfono celular era clave en la investigación de este tipo ya que en el chip, que también fue destruido, se guardan todos los datos de llamadas, mensajes de texto y redes sociales del usuario.

La hipótesis que manejan los pesquisas es que la red de prostitución captaba a los jugadores de las divisiones inferiores de Independiente a través de Instagram y la investigación se inició luego que uno de los pensionados del club le contó al jefe de departamento de psicólogos que él y otros chicos mantenían relaciones sexuales con mayores a cambio de plata.

Por caso, en San Lorenzo también se vivieron casos similares, según contó Enrique Polola, encargado de la pensión de San Lorenzo.

En diálogo con “La Cicloneta”, Polola contó que en la pensión azulgrana, hace no mucho, desbarataron a una red de pedófilos que le pedía fotos a los chicos, con la excusa de “una fábrica de ropa interior”.

“Antiguamente, siempre dónde había una pensión de jugadores, alrededor había gente vendiendo droga o la prostitución. Eso se fue descartando, pero siempre tenés que estar atento”, explicó. Y, en ese sentido, comentó el suceso que vivió y sobre el que pudo actuar gracias a la inquietud de un chico de apellido Acosta, que ya no está más en la pensión del club y de dos pibes más, a los que no puede nombrar porque siguen siendo parte de la pensión.

“Hemos hablado con gente del cybercrimen, por todo lo que ocurre en Facebook. A los 20 días de esa charla, un chico que se llama Acosta, que ahora no está más en el club, me dice 'hay un tipo que viene a ver los partidos, que pregunta quienes son los de la pensión, y averigua los teléfonos. Me está llamando, quiere que me saque fotos, él tiene una fábrica de ropa interior, me da 9000 pesos cada vez que voy, por la foto'. Rápido, llame a esta gente de Cybercrimen, también tenía denuncias de dos chicos más. Ellos entraron a ese perfil desde mi computadora y descubrieron que este tipo es es parte de una organización terrible”, relató.

“Ahora yo estoy con la fiscal y están investigando este tema. No puedo dar muchos datos”, advirtió Polola, que contó que una de las primeras cosas que hizo luego de esto fue hablar con el presidente del club: “Agarré a Lammens y le dije 'aviva a todos los presidentes, hay una red de pedófilos'. No actúan como los de Independiente, estos van a los partidos, miran a los pibes, les prometen algo. Hay que tener cuidado”.

Además, el hombre criticó los sistemas que tienen River y Boca: “Me sorprende River, me sorprende Boca, los dejan salir. La madre de un chico de River, me contó que el pibe sale. Sale, le clavan un cuchillo, lo agarra un auto. Vos me das tu hijo, yo te lo tengo que cuidar”, aseguró Polola y explicó cómo es el mecanismo en San Lorenzo: “Para retirar un chico de la pensión, la mamá a mí me deja, 5, 6 nombres. Yo tengo que llamar a la madre, y preguntarle. La madre ahora nos manda un video en el que dice 'Autorizo a Juan Pérez, DNI tanto, a retirar a tal, porque es el tío'”, contó.

Sobre lo ocurrido en Independiente, Polola no duda: “Esto es un precedente, es como cuando mataron a Carrasco. Esto les va a hacer ver a muchos clubes que tienen que cuidar más a los pibes”.