"El caso de Cristóbal me hace recordar el de Opalsen, de los Macri”

Durante los últimos días algunos fallos que dictaminó la justicia Argentina han causado malestar a unos cuantos, incluyendo al propio Gobierno de la Nación, que no quedó muy contento con la liberación, por ejemplo, del empresario Cristóbal López. Algunos organismos del Estado como la Afip, catalogaron de “grave” la excarcelación y el cambio de carátula del caso del dueño de Indalo, asegurando que la medida promovería la “impunidad”.

Entonces, crítico contra los dichos y posturas del Gobierno del Presidente Mauricio Macri, el periodista Roberto García opinó sobre la Justicia en el país y el rol que juega la política dentro de ella. “Se mencionan operadores por el fallo que puso en libertad a Cristóbal López y el cambio de carátula. Pero nadie discute cómo es el fallo, el contenido del mismo, lo que se discute es sobre eventuales operadores que han actuado en materia económica para coimear a los dos magistrados que votaron por el cambio de carátula y por la libertad ”, dijo en el programa La Mirada que transmite los lunes Canal 26.

Incluso, él comparó el caso de Cristóbal López con uno en particular, que a juicio de García, comprometía a la familia Macri, pero que curiosamente, salieron absueltos: “Me hace acordar a un caso también que hubo en el pasado, que es el caso Opalsen, si mal no recuerdo, en el cual estaban complicados los Macri y que tuvieron en determinado momento, y después de determinados avatares muy particulares, inclusive algunos más reñidos con la paz, que todo el mundo creyó que se había pagado por ese fallo, que inesperadamente benefició a los Macri”, y siguió: O sea que, a lo largo de esta vida, en el tema judicial nos encargamos de encontrar infinidad de situaciones.

Con los Papeles de Panamá se descubrió que Mauricio Macri fue director de Fleg Trading Limitada, Kagemusha S.A., y Opalsen, fundada en Uruguay, vinculada a Sevel S.A., la terminal automotriz del Grupo Macri. Opalsen fue creada para triangular la importación de vehículos a la Argentina con un pago de impuestos sustancialmente menor. Sevel exportaba autopartes al Uruguay y cobraba supuestos reembolsos para traerlas como autos armados. La por entonces DGI (hoy Afip) descubrió y denunció la maniobra, donde se evadieron U$S 55 millones con la comercialización de 15.000 unidades. Ante esto, Franco Macri y Mauricio Macri fueron procesados por contrabando en 1994, hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación les permitió zafar. Un magistrado de la Cámara Federal de San Martín, consideró a Opalsen una "ficción jurídica". Con la investigación en curso, los Macri abonaron el capital de la deuda por la evasión impositiva, ya que mediante el decreto 493/1995, Domingo Cavallo y Carlos Menem les condonaron los intereses.

En su editorial, que tituló “La justicia en la mirada de la política”, García fue claro al sostener que dentro del organismo, el tema de autonomía generaba ciertas dudas, y por el contrario, la política siempre influye en decisiones importantes.

“La realidad es que no hay fallos independientes en la Argentina. Y si los hay no son considerados así por nosotros, por lo que vemos, porque unos entienden que son producto del peronismo, otros porque entienden que son producto del macrismo, y la verdad, la verdad es que todos tienen razón. En consecuencia, es imposible el tema de la ecuanimidad en la justicia argentina”, enfatizó.

Del mismo modo, hizo mención sobre la decisión que tomó el fiscal Germán Moldes, quien apeló a disposición de cerrar por "inexistencia de delito" una denuncia al presidente Mauricio Macri y la vicepresidenta Gabriela Michetti por la firma de un memorando con un fondo de inversión de Qatar. “Las denuncias de esta gravedad institucional deben ser abiertas a la investigación, no importa que el denunciado se llame Juan, Pedro, Cristina o Mauricio", sostuvo Moldes en el dictamen presentado ante la Cámara Federal.

En ese contexto, el periodista comentó: "Acabamos de tener un fallo, un dictamen del fiscal Moldes que en apariencia lo castiga a Macri y a la vicepresidente Michetti para seguir investigando un acuerdo con Qatar, pero si uno hace el saldo entre lo que Moldes ha hecho por el Gobierno y lo que hizo hoy en contra del Gobierno, digamos que va 6 a 1 a favor del Gobierno… Pero bueno, esto se inscribe dentro de esta crisis, de esta situación tan compleja de los jueces con el Gobierno, de la Corte con el Gobierno, de la Corte con los jueces”, expresó García.

Del mismo modo, aseguró que el Gobierno de la nación dice que tiene problemas con la Corte, “pero de los 5 miembros designó a dos. El gobierno se enfurece con el tribunal que puso en libertad a Carlos Zannini y a Luis D’ Elia, pero ese tribunal lo designó el Gobierno, el señor Germán Garavano, ¿ustedes me pueden explicar eso?, el señor Garavano dice que hay una conspiración peronista contra el gobierno, han aludido que hay una mayoría de peronistas en la Corte, pero no es así”, aseguró.

Por otro lado, García aseguró que el Presidente de la Nación Mauricio Macri padece con su situación de salud. “Macri tiene muchos dolores, y no sólo son dolores del alma y de las situaciones, son dolores físicos originados quizá por el estrés”, asegurando que la situación del mandatario podría compararse con la del ex presidente estadounidense John Kennedy, “como ustedes saben él tenía muchos problemas con dolores de columna, entonces, es cierto que el poder cura, cura y no desgasta al revés de lo que la gente piensa, pero yo no sé cómo es esto del Presidente Macri en materia de salud, porque todos los que de un modo u otro tienen información en relación con la Casa Rosada se preguntan siempre ¿cómo está la salud del Presidente?”, afirmó.