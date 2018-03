Los estatales confirmaron el paro y Vidal convocó a los docentes

Después de que los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires confirmaran esta mañana (27(3) la convocatoria a un paro de actividades y movilización para el 5 de abril próximo "en contra del ajuste" de la gestión de Cambiemos, la gobernadora María Eugenia Vidal convocó a los gremios docentes a una nueva reunión para negociar salarios el 4/4, un día antes de la medida de fuerza.

Las autoridades de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), la Federación de Educadores Bonaereneses (FEB), la Asociación de Judiciales Bonaerenses (AJB), y la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), oficilizaron hoy la convocatoria al paro y confirmaron la instalación de una carpa "de los trabajadores bonaerenses" frente a la sede de la Gobernación provincial, en reclamo del pedido de reapertura de paritarias tanto en el sector judicial como en el de la salud.

La carpa que se instalará bajo el slogan "Trabajadores en unidad contra el ajuste" frente a la Gobernación, en la ciudad de La Plata, es "para decirle a la gobernadora que miente a la sociedad cuando dice que no hay dinero y que quiere negociar con los chicos dentro del aula porque en realidad, el 5 de abril se cumplirá un mes que no tomamos acciones directas, y no se está negociando nada", explicó el titular de Suteba, Roberto Baradel.

"El 5 de abril se cumplirá un mes que no tomamos acciones y mientras tanto, se cerraron escuelas rurales, de adultos, y hay rumores sobre las escuelas especiales", sostuvo el líder de Suteba.

En el mismo sentido se pronunció Mirta Petrocini, la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), quien denunció "el desfinanciamiento del Instituto de Previsión de la Provincia de Buenos Aires, al tiempo que se anuncia que se jubilarán a miles de docentes".

"El cese de oficios dentro del sector así como el no nombramiento de los cargos vacantes, también tiene que ver con esta política de desfinanciamiento que busca desmantelar al sistema educativo e ir contra la escuela pública", dijo.

En tanto, desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), el secretario general Pablo Abramovich indicó que "no tenemos convocatoria a paritarias y es imprescindible destacar que la lentitud en las causas judiciales obedece también a la falta de presupuesto".

Lo mismo manifestó María Inés Busso desde Sadop, tal tiempo que Oscar de Isasi, secretario general ATE Provincia de Buenos Aires, definió las políticas actuales como "verdaderas acciones en contra de los más vulnerables y del poder adquisitivo del salario".

Tras confirmarse el paro, e Gobierno bonaerense convocó a los gremios docentes a una nueva reunión para el próximo 4 de abril.

La nueva reunión será a las 14 en el Ministerio de Economía bonaerense, en La Plata, en lo que será el sexto encuentro del año entre funcionarios provinciales y gremios docentes.