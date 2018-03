Inflación: Se complican las proyecciones, ¿y las esperanzas para el 2do semestre?

Las consultoras privadas ya le anticipan una nueva mala noticia al Banco Central: la inflación en marzo superaría cómodamente el 2% mensual.

Mientras tanto el Gobierno trabaja para cerrar paritarias del orden del 15%, cuando lo que más suben son los alimentos.

"Me sorprendió bastante. Antes de arrancar el mes estábamos manejando un 1,8%, pero con el correr de las semanas observamos que los precios subían más rápido, en particular los alimentos. Salvo las verduras, vemos que suben mucho las carnes, pan, huevos, lácteos. Y este mes a la general la ayudó que no hubiera aumentos de regulados", dijo el economista Gabriel Zelpo, director de la consultora Elypsis, que cuya proyección para marzo a nivel nacional, se eleva a 2,3% en el nivel general y a 2,5% en la inflación núcleo.

Zelpo explicó que: "En esencia es por el movimiento del tipo de cambio entre enero y febrero, que fue mucho mayor al observado con el Brexit, con la elección de Trump y es casi el doble que lo que vimos para las PASO. Cuando hablamos con empresarios nos cuentan que tienen muchos de sus costos dolarizados y por eso impacta fuerte".

Solo en enero y febrero, de acuerdo al Indec, los precios mayoristas acumularon una suba del 9,6%. "Para abril la expectativa es que baje la núcleo y que en el próximo trimestre vaya bajando. De acá a seis meses consideramos que tiene que estar en la zona del 1% al 1,3% mensual. Si no, revisaremos nuestra proyección que es del 20% anual", agregó Zelpo.

En declaraciones a 'Radio Milenium', el economista Federico Furiase, director de la consultora Eco Go, confirmó que "para marzo estamos proyectando una inflación por arriba del 2%. Al principio estimábamos una inflación un poco más baja pero ahora se están acelerando los números. En marzo golpea lo que es taxis (18%) y colegios (8,5%), pero lo que estamos viendo en una persistencia y una aceleración en lo que es la inflación de alimentos y en la inflación núcleo, la que está despejada de los rubros estacionales y de servicios públicos, y principalmente por el traslado a precios de la suba del dólar en los últimos meses, y en abril tenemos otra vez aumentos en lo que es gas, transporte y agua, con lo cual probablemente la inflación de abril esté también en la zona del 2%."

Agregó que "probablemente el panorama se ponga más fácil en lo que es inflación en el segundo semestre, sobre todo si el Banco Central sigue controlando el dólar con la intervención cambiaria, y con la señal de la tasa de interés. Pero hay que ver también cómo pegan las paritarias, que es el otro impacto que podemos tener en los precios en lo que es la presión de costos que van teniendo las empresas".

De todas maneras, insistió en que "la velocidad de la desinflación es mucho más complicada de lo que el Gobierno se imaginaba en un principio". "El proceso de desinflación es mucho más lento cuando estás corrigiendo tarifas", agregó.

En cuando a la meta de inflación que modificó el gobierno a fines de diciembre, explicó que "la flexibilización de la meta de inflación le da cierto aire a la macroeconomía porque ir hacia un sendero más lento de desinflación permite tener una tasa de interés más baja y eso permite no enfriar la economía de más. Pero el objetivo era ir hacia una meta más creíble, sobre todo, que te permita referenciar las paritarias. De hecho, si bien hoy las expectativas de inflación están en la zona del 20, la mayoría de las paritarias se viene cerrando con esta referencia del 15%. Los salarios así estarán probablemente hacia fin de año en la zona del 20%, contra una inflación estimada en la zona del 20,8%, con lo cual la carrera salarios/inflación va a estar muy peleada este año", anticipó Furiese, quien también planteó un escenario abierto de cara al segundo semestre:

"Lo que va a motorizar el consumo es el crédito al sector privado, que viene creciendo al 45% interanual. El problema es que los depósitos vienen creciendo al 26%, y estamos en un mercado financiero muy chiquito, y hoy están compitiendo los fondos por el Banco Central que coloca Lebac para bajar la inflación, el Tesoro que coloca bonos en pesos para financiar el déficit fiscal, y además necesitamos liquidez de los bancos para financiar el crédito al sector privado", finalizó.