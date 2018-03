2 golpes de autoridad de China: Futuros de crudo y Kim Jong Un

Beijing ha sido tradicionalmente el aliado más cercano de Pyongyang, y cualquiera sabe que Corea del Norte refleja intereses de China, incluyendo el desarrollo de armas nucleares y el bloque a las duras sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en respuesta.

Las especulaciones sobre una posible visita de Kim a Beijing se conocieron después de que se viera un ferrocarril similar al usado por el padre de Kim en la capital china, junto con una seguridad reforzada y una gran caravana de automóviles.

La agencia de noticias Yonhap, de Corea del Sur, reportó que Kim visitó China de domingo 25/03 a miércoles 28/03 con su esposa, Ri Sol Ju.

Kim fue recibido por el presidente Xi Jinping, quien aceptó una invitación de Kim para visitar Corea del Norte, dijo Yonhap.

Un fortalecimiento de los vínculos entre Corea del Norte y China sería una señal positiva antes de las cumbres planificadas que involucran a las 2 Coreas y USA, dijo un funcionario surcoreano de alto rango.

El padre de Kim Jong Un, Kim Jong Il, se reunió con el entonces presidente chino Jiang Zemin en el 2000 antes de una cumbre entre las 2 Coreas en junio de ese año.

El petróleo

En tanto, Xi Jinping hizo otra demostración de poder: el mercado de crudo a término en Shanghai, y en reminbis o yuanes que funciona desde el lunes 26/03.

El precio de los contratos del SC 1809 partió de 440 yuanes por barril y cerró a 429,9 yuanes, un 3,34% por encima del precio de referencia. Las ventas totales sumaron 17.600 millones de yuanes.

Los 15 contratos cotizados cambiaron de manos en esta primera jornada en 42.300 transacciones por un volumen total de 18.300 millones de yuanes.

Los márgenes comerciales de los futuros se establecieron en el 7% del valor del contrato. Los límites superior e inferior se cerraron en el 5%, si bien para la primera jornada se decidió permitir alzas y bajas de hasta el 10% de los precios respecto de referencia.

En esta primera etapa se podrán usar dólares para el depósito y liquidación, y más adelante se permitirán depósitos en otras monedas.

"China es el mayor importador de petróleo crudo del mundo, y la introducción de futuros de petróleo denominados en yuanes marca un hito del mercado de futuros del país", declaró el jefe de de liquidaciones globales del Asia-Pacífico de JP Morgan, David Martin, que informó de que la compañía ya ofrece los futuros a compañías internacionales.

El presidente de BP China, Yang Xiaoping, afirmó que los futuros de petróleo de China ofrecen a las empresas de la economía real una herramienta de cobertura que refleja más fielmente las condiciones del mercado asiático.

La región de Asia-Pacífico ha superado a América y Europa en consumo de crudo.

China es el 2do. mayor consumidor, después de USA, e importó en 2017, 420 millones de toneladas, más que ningún otro país.

El presidente del CITIC Futures, Zhang Hao, dijo que es previsible que se abran a los inversores extranjeros otros mercados de futuros, como el del mineral de hierro. Los futuros en yuanes incentivarán el uso del renminbi como moneda global.

